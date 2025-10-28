Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stormschade en verouderde daken: dakdekkers waarschuwen voor grote vervangingsgolf

Nederland krijgt steeds vaker te maken met stormschade en hevige regenval. Dat zorgt ervoor dat veel huiseigenaren hun dakpannen laten vervangen om lekkages en schade te voorkomen.

Volgens meerdere bedrijven in de dakdekkersbranche is de vraag naar vervangingen en reparaties het afgelopen jaar fors gestegen.

Helft Nederlandse daken toe aan vervanging

In Nederland liggen nog veel daken met pannen die ouder zijn dan dertig of veertig jaar. Brancheorganisaties schatten dat ongeveer de helft van de Nederlandse daken aan vervanging toe is. Door regen, vorst en temperatuurschommelingen verliezen dakpannen hun beschermlaag, waardoor ze poreus worden en er dus een lekkage dak kan ontstaan.

Het KNMI registreerde sinds januari al acht zware stormen, tegenover gemiddeld vijf in een heel jaar. Die toename van extreme weersomstandigheden legt pijnlijk bloot hoe kwetsbaar veel Nederlandse daken zijn.

„Na iedere flinke storm krijgen we tientallen nieuwe aanvragen binnen”, bevestigt een woordvoerder van een landelijk actief dakdekker. „Veel mensen ontdekken pas bij de eerste lekkage dat hun dakpannen versleten zijn.”

Kosten vallen mee, schade kan oplopen

De prijs van dakpannen vervangen begint vanaf 75 euro per vierkante meter, inclusief arbeidsloon en afvoer van oude dakpannen. Voor een gemiddeld rijtjeshuis komt dat neer op 4.500 tot 12.000 euro.

Dat lijkt veel, maar uitstellen kan duurder uitpakken. Verzekeraars melden dat de gemiddelde waterschadeclaim door daklekkage is gestegen naar ongeveer 6.500 euro. Daar komen vaak nog kosten bij voor gevolgschade zoals schimmel en houtrot.

Een kapotte of losliggende dakpan kan leiden tot waterinfiltratie, problemen die vaak pas opvallen als de schade al is aangericht. „Vaak hoeft niet het hele dak vervangen te worden, maar wanneer de schade groot is of de pannen verouderd zijn, is volledige vervanging meestal de beste keuze”, legt de dakdekker uit.

Verduurzaming populair bij dakrenovatie

Steeds meer huiseigenaren combineren het vervangen van dakpannen met verduurzamingsprojecten. Bouwexperts zien dit als een slimme investering die zichzelf terugverdient. Nieuwe dakpannen beschermen niet alleen beter, maar verbeteren ook de uitstraling en waarde van een woning.

Huiseigenaren kiezen tegenwoordig vaak voor duurzame keramische of betonnen dakpannen met een levensduur van 40 tot 50 jaar. Veel dakdekkersbedrijven zien dat klanten meteen doorpakken met isolatie of zonnepanelen. „Als je toch al het dak laat aanpakken, is dat hét moment om te isoleren”, bevestigen meerdere dakdekkers.

