Waarom 2025 het jaar is om over te stappen op een elektrische leaseauto

De klok tikt. Voor ondernemers en werknemers die overwegen een zakelijke lease elektrische auto aan te schaffen, wordt de tijd om te handelen steeds korter.

De fiscale spelregels rondom elektrische voertuigen staan op het punt drastisch te veranderen en dat heeft ingrijpende financiële consequenties.

Bijtelling: wat betekent het voor jouw portemonnee?

Wanneer je een zakelijke auto ook privé gebruikt, komt de fiscale bijtelling om de hoek kijken. Deze regelgeving is eigenlijk vrij helder: rijd je jaarlijks meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden, dan wordt een percentage van de cataloguswaarde bij je inkomen opgeteld waarover je belasting betaalt. Het is alsof je een extra stukje salaris ontvangt, alleen zie je dat bedrag nooit terug op je bankrekening.

Verschillende factoren bepalen hoeveel bijtelling je daadwerkelijk betaalt. De catalogusprijs van het voertuig speelt natuurlijk een rol, net als het bijtellingspercentage van het jaar waarin de auto wordt geregistreerd, de brandstofsoort en je eigen inkomensniveau. Blijf je onder die magische grens van 500 kilometer privégebruik per jaar? Dan ben je vrijgesteld van bijtelling, mits je een nauwkeurige ritregistratie bijhoudt.

De huidige situatie: een laatste kans op voordeel

In 2025 maakt de overheid nog een duidelijk onderscheid tussen duurzame en conventionele voertuigen. Elektrische auto’s genieten van fiscale voordelen die specifiek bedoeld zijn om de transitie naar schone mobiliteit te versnellen. Het tarief bedraagt 17% over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Traditionele brandstofauto’s kennen een vlak tarief van 22% over de volledige waarde.

Maar deze gunstige behandeling heeft een houdbaarheidsdatum. Vanaf januari 2026 verdwijnt het fiscale voordeel voor elektrische auto’s volledig. Alle voertuigen, ongeacht de aandrijflijn, worden dan tegen hetzelfde tarief van 22% belast. Het onderscheid tussen elektrisch en conventioneel vervalt.

Wat kost je dat concreet?

Laten we dit vertalen naar concrete maandbedragen. Een Peugeot e-208 met een fiscale waarde van €34.529 zorgt in 2025 voor een maandelijkse netto bijtelling van €222. Vanaf 2026 loopt dit op naar €254, een verschil van €32 per maand of €384 per jaar. Bij duurdere modellen wordt het verschil nog groter. Een Tesla Model Y bijvoorbeeld betekent €329 per maand in 2025 versus €381 in 2026, goed voor €624 extra op jaarbasis.

Deze bedragen zijn berekend voor de laagste belastingschijf. Verdien je meer, dan betaal je ook meer bijtelling. De impact op je netto besteedbaar inkomen kan dus aanzienlijk zijn.

Te laat om nog te profiteren?

Absoluut niet. Een cruciale regel werkt in jouw voordeel: het jaar waarin de auto voor het eerst op kenteken wordt gezet bepaalt de bijtelling voor de komende 60 maanden. Sluit je dit jaar nog een leasecontract af, dan geniet je vijf jaar lang van het gunstigere tarief van 2025. Pas in 2030 krijg je te maken met de dan geldende regels.

Er is zelfs een mogelijkheid om nóg meer te besparen. Kies je voor een gebruikte leaseauto uit bijvoorbeeld 2024, dan profiteer je tot 2029 van het tarief van dat jaar: slechts 16% over de eerste €30.000. De fiscale geschiedenis laat duidelijk zien hoe de voordelen afnemen:

● 2021: 12% tot €40.000

● 2022-2023: 16% tot €35.000

● 2024: 16% tot €30.000

● 2025: 17% tot €30.000

● 2026: 22% zonder drempelwaarde

Handelen is de boodschap

De boodschap is helder: wacht niet te lang. Bij de keuze voor een nieuwe auto moet je rekening houden met levertijden en mogelijke vertragingen. Het moment van tenaamstelling is bepalend voor je bijtellingspercentage. Wie nu nog doorpakt, investeert in vijf jaar fiscaal voordeel en rijdt tegelijkertijd duurzaam.

De transitie naar elektrisch rijden wordt komend jaar fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt. Maar voor wie nu handelt, blijft het een slimme financiële keuze met een maandelijks voordeel dat oploopt tot tientallen euro’s. Over een periode van vijf jaar kan dit verschil in de duizenden euro’s lopen.

De vraag is niet óf je wilt besparen, maar wanneer je actie onderneemt. 2025 is het kanteljaar. Wat doe jij?

