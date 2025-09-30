Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom jouw boodschappen zoveel duurder zijn, en hoe we dat kunnen stoppen

Elke keer dat je afrekent, voel je het weer: het bedrag op de kassabon wordt hoger en hoger. Terwijl Nederlanders in de buurlanden goedkoper uit zijn, betaalt een gemiddeld huishouden hier tientallen euro’s per maand méér voor exact dezelfde producten. Hoe kan dat? En belangrijker: hoe krijgen we onze boodschappen weer betaalbaar?

Dure boodschappen: hoe komt dat?

De prijzen in de supermarkt zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn er signalen dat Nederlandse boodschappen duurder zijn dan in België en Duitsland. Daarom zijn zij een onderzoek gestart. Duurdere boodschappen kunnen verschillende oorzaken hebben:

Supermarkten en producenten verhogen hun prijzen ; ook als de kosten dalen.

; ook als de kosten dalen. Speculatie op voedselprijzen maakt onze kassabon extra hoog.

maakt onze kassabon extra hoog. Belastingen en btw drukken relatief zwaar op basisproducten.

Het gevolg? Voor veel gezinnen wordt een gezonde maaltijd steeds meer een luxe in plaats van een basisrecht.

De gevolgen

Dat steeds meer mensen moeilijke keuzes moeten maken. Betaal je de huur of kies je voor een volle koelkast? Ouders die hun kinderen geen fruit of verse groente meer kunnen meegeven naar school en soms zelfs helemaal niets. Studenten en alleenstaanden die maaltijden overslaan om geld over te houden voor de energierekening.

Het kan anders: 7 oplossingen voor goedkopere boodschappen

Voedselwaakhond Foodwatch Nederland voert campagne voor eerlijke prijzen en stelt duidelijke oplossingen voor. Dit zijn de belangrijkste:

Verplichte transparantie over marges op voedselprijzen

Om in te kunnen grijpen bij inflatie en torenhoge prijzen van voedsel, is duidelijkheid nodig over de marges en margemixen van producenten en supermarkten. 0% btw op groente en fruit

Gezond eten is geen luxe, het is een eerste levensbehoefte. De beloofde btw-verlaging op groente en fruit blijft maar uitgesteld, terwijl de prijzen blijven stijgen. Voer deze maatregel nu door! Stop handelsbelemmeringen die voedsel duurder maken

Onnodige regelgeving en bedrijven die mazen in de wet benutten, drijven de prijzen op. Maak een einde aan inkooprestricties en stop de selectieve distributie die de interne markt verstoort. Verbied marketing op ongezond voedsel

Er gaat jaarlijks 1,6 miljard euro naar reclame – vooral voor ongezonde producten. Dat is 3,5% van de voedselprijs. Stel een prijsplafond in

De overheid moet de mogelijkheid krijgen om in tijden van nood tijdelijk –net als bij energie- maximale prijzen instellen voor essentiële basisboodschappen zoals brood, groente en fruit. Zo voorkom je dat mensen tijdens een crisis de hoofdprijs betalen voor hun dagelijkse eten. Maak betere wetgeving en bestraf overtreders hard

Maak krimpflatie (minder product, hogere prijs) en beknibbelflatie (mindere kwaliteit, zelfde prijs) strafbaar. Het is onacceptabel dat consumenten steeds minder krijgen terwijl de winsten stijgen. Stop honger als verdienmodel – stop voedselspeculatie

Eis transparantie op de financiële markten: beleggers en grondstofbedrijven moeten hun posities en aandelen openbaar maken om honger als verdienmodel te voorkomen

Deze maatregelen zijn geen utopie: Het is vooral een kwestie van politieke wil.

Politiek aan zet, maar ook jij

Op 29 oktober gaan we naar de stembus. En de politiek bereid zich voor op de coalitie onderhandelingen. Het moment om invloed uit te oefenen is aangebroken. Want zonder druk vanuit de samenleving blijft de politiek doof voor de dagelijkse realiteit van miljoenen mensen.

Daarom is er een landelijke petitie voor goedkopere boodschappen gestart. Al bijna tienduizend mensen hebben hun stem laten horen en hoe meer steun er komt, hoe groter de druk op Den Haag om eindelijk in te grijpen.

Samen staan we sterker

Iedere handtekening laat zien dat het anders moet. Want loze beloften kun je niet eten.

Teken de petitie en reken af met dure boodschappen! Laat de politiek weten dat dit niet langer zo kan.

Reacties