Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Apple onthult iPhone 17, inclusief dunste toestel ooit

Je kunt er de klok op gelijk zetten, in september komen er weer nieuwe iPhones op de markt. Vaak ontstaat de vraag; wat kan Apple nog (meer) verbeteren? Toch blijkt het telkens raak. De nieuwe modellen zijn beter, sneller en strakker.

Ook de iPhone 17 volgt die lijn. Hij neemt het stokje over van de iPhone 16 en doet dat overtuigend. Maar is het slim om meteen voor een iPhone 17 met abonnement te gaan? Hier lees je de belangrijkste specs.

De iPhone 17-serie

Net als vorig jaar komt Apple met vier modellen. Maar is er een belangrijke verandering: de iPhone Plus verdwijnt en maakt plaats voor de iPhone Air. Dat is nog steeds de tweede in de prijslijst, maar wel een totaal ander toestel. De iPhone 17 Air is extreem licht. Het is zelfs de dunste iPhone ooit, met maar 5,6 millimeter dikte. Wel moet je het doen zonder simkaartslot: dit model werkt alleen met e-sim. Een traditionele simkaart kan er niet meer in.

Verder zijn er natuurlijk ook de iPhone 17 Pro en Pro Max, met de bekende prijsopbouw van instap tot top.

De grootste vernieuwingen

De camera’s krijgen een flinke upgrade. Elk model heeft nu een 24 MP selfiecamera in plaats van 12 MP. De Pro-modellen krijgen er bovendien een 48 megapixel telefotocamera bij. Ook de achterkant ziet er anders uit, met een nieuw camerabump-design.

Het scherm gebruikt nu ProMotion-techniek. Daardoor reageert het sneller en oogt alles vloeiender. In combinatie met liquid glass voelt het beeld weer als een stap vooruit. De accu’s zijn ook verbeterd, de laadtijden zijn korter en ze gaan langer mee.

En de kleuren? Die vallen op. Naast zwart en grijs kun je kiezen uit oranje-koper, goud, groen, blauw en pastel. De Pro-modellen hebben een nieuw aluminium frame: lichter én sterker. Die zijn heel licht en ook nog eens supersterk.

Dus ben jij een grootverbruiker waar het gaat om je smartphone, en ben je ook nog eens een liefhebber van Apple? Dan is toch wel te concluderen dat dit dé must have van dit najaar is!

Reacties