Slim vergelijken: zo spaar je honderden euro’s per jaar

Je zit op de bank met je laptop en een kop koffie en in een kwartiertje tijd regel je iets waardoor je dit jaar zomaar 500 euro meer overhoudt. Klinkt onmogelijk? Dat is het niet! Het enige dat je moet doen is slim vergelijken.

Klinkt goed, toch?

Waarom vergelijken loont

Nu alles duurder lijkt te worden is geld besparen door diensten te vergelijken misschien wel één van de makkelijkste manieren om elke maand iets meer over te houden. Het idee is simpel: aanbieders van onder meer verzekeringen, energiecontracten, en internetproviders concurreren voortdurend met elkaar en gooien regelmatig met welkomstkortingen, overstapvoordelen of nieuwe tarieven. Als jij elk jaar even de moeite neemt om te checken of je nog goed zit, kun je heel wat besparen.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat overstappers bij energie gemiddeld 250 euro per jaar besparen, bij zorgverzekeringen kan dat oplopen tot 300 euro. Tel daar nog een paar tientjes bij op voor internet, mobiele telefonie en andere verzekeringen, en je zit zo aan een paar honderd euro extra per jaar.

Deze diensten moet je zeker vergelijken

1. Zorgverzekering

Elk jaar in november en december kun je overstappen van zorgverzekering. Dit is het moment waarop alle zorgverzekeraars hun nieuwe premies en voorwaarden voor het komende jaar bekendmaken. De basisverzekering is voor iedereen gelijk, maar de premie verschilt flink per aanbieder. Ook aanvullende verzekeringen kunnen fors in prijs verschillen. Denk maar aan extra dekking voor fysiotherapie, de tandarts, alternatieve geneeswijzen of brillen en lenzen.

Gebruik vergelijkingssites om te zien welke verzekeraar de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Ook voor andere verzekeringen zoals een auto- of inboedelverzekering loont het de moeite om een kijkje te nemen bij de concurrentie.

2. Energie

Sinds de energieprijzen zijn gaan schommelen, is het nóg belangrijker om regelmatig te vergelijken. Vroeger bleef je vaak jaren bij dezelfde leverancier, maar tegenwoordig is het verstandiger om je energiecontract minstens één keer per jaar onder de loep te nemen.

Bij het kiezen van een contract sta je voor een belangrijke keuze: kies je voor een variabel contract of leg je de prijs voor een jaar of langer vast?

Een variabel contract beweegt mee met de markt. Dat betekent dat je profiteert van prijsdalingen, maar ook risico loopt bij prijsstijgingen. Kies je daarentegen voor een vast contract, dan weet je precies waar je aan toe bent. Je zet je tarief vast voor bijvoorbeeld 1 of 3 jaar, wat rust en zekerheid geeft, vooral als de marktprijzen onvoorspelbaar zijn.

Opgelet: niet alle vergelijkingssites zijn volledig transparant. Sommige sites laten alleen aanbieders zien waar ze een deal mee hebben. Het is dus verstandig om meerdere vergelijkingssites te gebruiken of ook even te kijken op de websites van de energiemaatschappijen zelf.

3. Internet, TV en mobiele telefonie

Zit je al jaren bij dezelfde provider? Dan is de kans groot dat je teveel betaalt. Internetproviders bieden nieuwe klanten vaak lagere tarieven dan bestaande klanten.

Tip: Bel je provider en zeg dat je het contract wilt opzeggen. Wedden dat ze opeens een betere deal uit de kast halen?

Hetzelfde geldt voor mobiele telefonie. De markt voor sim only-abonnementen is super competitief. Een bundel met 10 GB en onbeperkt bellen hoeft echt geen €30 te kosten.

Probeer bijvoorbeeld Simyo, Youfone, Budget Mobiel of Simpel. Deze zijn vaak stukken goedkoper dan de grote providers.

Hoe pak je het slim aan?

Stap 1: Maak een lijst van je vaste lasten

Noteer welke diensten je elke maand betaalt. Denk onder andere aan energiekosten, Internet/TV, mobiele telefoon, streamingdiensten en verzekeringen.

Stap 2: Check de einddatum van je contracten

Voordat je kunt overstappen naar een goedkopere aanbieder, is het belangrijk om te weten wanneer dat kan. Je kunt namelijk niet altijd zomaar je huidige contract opzeggen, zeker niet als je een jaar- of meerjarig contract hebt afgesloten. Let ook op automatische verlengingen. Bij sommige contracten wordt je abonnement na de eerste looptijd stilzwijgend verlengd.

Noteer de einddata van je contracten in je agenda. Zet eventueel een herinnering, zodat je op tijd kunt vergelijken en eventueel overstappen.

Stap 3: Vergelijk minstens 2 websites per dienst

Niet elke vergelijkingssite is even objectief. Als je bijvoorbeeld je energie wilt vergelijken, kijk dan op Gaslicht.com én UnitedConsumers, of op een onafhankelijke site zoals de Consumentenbond.

Stap 4: Reken door wat je écht bespaart

Sommige aanbiedingen lijken voordelig, maar zijn dat alleen het eerste halfjaar. Reken altijd uit wat je op jaarbasis betaalt, inclusief eventuele opstartkosten of eenmalige kortingen.

Stap 5: Stap over

Overstappen is veel minder gedoe dan je misschien denkt. Vaak regelt de nieuwe aanbieder de opzegging bij je oude leverancier, en zorgen ze ervoor dat je niet zonder aansluiting komt te zitten. Je hoeft dus zelden zelf achter het papierwerk aan.

Zo eenvoudig is het

Je hoeft geen universiteitsdiploma te hebben om je contracten te vergelijken; het is één van de makkelijkste manieren om geld te besparen, zelfs nu het leven duurder wordt. Het enige wat je moet doen is even je laptop openklappen. Misschien kost het je een uurtje op zondagmiddag, maar de winst? Die voel je elke maand.

