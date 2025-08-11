Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lenen in 2025? Dit zijn de do’s en don’ts

Een lening afsluiten is voor veel Nederlanders een manier om grote uitgaven, zoals een nieuwe auto, een verbouwing of een onverwachte kostenpost, op te vangen. Maar geld lenen is nooit zonder risico’s. Zeker in een tijd waarin de financiële markt volop in beweging is, is het belangrijk om slimme en bewuste keuzes te maken. Waar moet je in 2025 op letten? Dit zijn de belangrijkste do’s en don’ts.

Voordat je leent: weet wat je kunt dragen

Voor je ook maar nadenkt over lenen, is het cruciaal dat je weet waar je financieel staat. Hoeveel kun je elke maand missen zonder jezelf in de problemen te brengen? De kosten voor levensonderhoud blijven stijgen en het economisch klimaat is grillig. Blind vertrouwen op het leenbedrag dat je wordt aangeboden is dus geen goed idee.

Een absolute do: bereken je maximale lening. Zo krijg je inzicht in wat verantwoord is op basis van jouw inkomen en vaste lasten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een online tool om je maximale lening te checken. Dit helpt je om weloverwogen keuzes te maken en voorkomt dat je onbedoeld in een schuldenfuik belandt. Neem de tijd om scenario’s door te rekenen en kijk wat écht past binnen je budget.

De don’ts: voorkom financiële valkuilen

Een van de grootste fouten die je kunt maken? Impulsief lenen. Laat je niet verleiden door reclames voor ‘snel geld’ of aantrekkelijke constructies zoals ‘koop nu, betaal later’. Die laatste klinkt handig, maar zorgt er juist vaak voor dat consumenten ongemerkt schulden opbouwen. Niet voor niets staat deze vorm van kredietverlening steeds meer onder druk. De kans is groot dat de overheid hier binnenkort strengere regels voor invoert.

Kies daarom altijd voor een betrouwbare aanbieder die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zo weet je zeker dat je beschermd bent tegen misleidende of risicovolle leningen.

Nog een klassieke ‘don’t’: de kleine lettertjes overslaan. Lees altijd goed de voorwaarden van je lening door. Wat is de rente? Hoelang loopt de lening? Wat gebeurt er als je vervroegd wilt aflossen? En wat zijn de totale kosten? Dit zijn cruciale vragen waar je vóór het tekenen een helder antwoord op moet hebben. Vergelijk ook meerdere aanbieders. De verschillen in voorwaarden kunnen je letterlijk honderden euro’s schelen over de hele looptijd.

Verantwoord lenen in 2025

Geld lenen in 2025 draait om méér dan alleen maandlasten. Nieuwe regels, veranderende rentestanden en economische onzekerheid maken het belangrijker dan ooit om alert te blijven. Wees kritisch, vergelijk leningen via betrouwbare platforms, en wees eerlijk tegen jezelf over wat je aankunt.

Verantwoord lenen betekent rust. Geen stress, geen financiële verrassingen. Gewoon die broodnodige aankoop doen, met een plan.

