Wil je een hond? Regel dan deze 3 dingen vooraf!

Een hond is een vriend voor het leven, dat is iets waar vele hondenbezitters het over eens zijn. Het is een perfect middel tegen eenzaamheid, en het kan je ook nog eens een stukje fitter maken door alle wandelingen die je samen maakt. Maar een hond brengt ook verplichtingen met zich mee. Want wat ga je doen als je hond ziek is? Waar breng je hem naartoe met vakantie? Overweeg jij een hond te nemen of twijfel je nog?

Regel deze drie zaken en wanneer je dat gedaan hebt kun je zonder twijfel overgaan tot het verwelkomen van een trouwe viervoeter.

Wat je moet regelen voor je een hond koopt

1. In voor- en tegenspoed

Natuurlijk hoop je dat je hond heel gezond oud wordt, maar helaas is dat net als bij mensen geen vast gegeven. Het kan zomaar zijn dat je hond ziek wordt, een pootje breekt of iets verkeerds eet. Medisch ingrijpen is dan een must en hiermee te lang wachten kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is dan ook goed om hier al op voorhand over na te denken en een flinke spaarpot voor te hebben. Althans, dat was vooral de situatie vroeger. Iedereen vreesde de dierenarts, want de rekeningen daar kunnen echt enorm snel omhoog schieten. Een simpele scan kan er al voor zorgen dat je zo 1000 euro verder bent.

Tegenwoordig is er de mogelijkheid van de huisdierverzekering, iets wat ook sterk aan te raden is. Hiermee verzeker je je samen met andere dierenliefhebbers voor onverwachte, hoge medische kosten. Je kan zelf bepalen tot hoever de dekking strekt maar je kan de meeste ingrijpen er eenvoudig mee afvangen. Een hondenverzekering heb je al voor een paar tientjes in de maand, en op die manier ben je verzekerd van een perfecte dekking voor de kosten van jouw viervoeter.

2. Lekker weg

Een vakantie heeft iedereen vroeg of laat wel eens nodig. Even lekker op adem komen, lekker aanlummelen of juist nieuwe plekken ontdekken. Maar hierbij kan je hond niet altijd mee, zeker niet wanneer je een lange autorit voor de boeg hebt of met het vliegtuig gaat. Het is dan ook goed om vooraf al even na te denken hoe je dit gaat regelen. Willen familieleden, buren of vrienden wellicht oppassen? Of vind je het juist fijner dat je hond naar een speciale opvang gaat? Kies de manier die bij jou past, maar regel het vooraf.

3. Altijd aan het werk

We werken steeds meer thuis, iets wat perfect combineert met een huisdier. Maar in de praktijk kan het wel tegenvallen om een hond te hebben en fulltime te werken. Denk ook hier vooraf over na, van professionele uitlaatservices tot buurkinderen die het leuk vinden om met een hond te wandelen. Kies de vorm die bij jou past, maar wel altijd met de behoefte van de hond centraal. Een hele dag je trouwe viervoeter niet uitlaten of geen aandacht geven is niet iets waar hij of zij gelukkig van wordt. En als het goed is; jij ook niet!

Kortom, een hond nemen verrijkt je leven daadwerkelijk. Het zorgt voor extra gezelligheid en een nieuwe dynamiek in huis. Maar ook brengt het verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is goed om hier vooraf rekening mee te houden en wat zaken in gang te zetten. Je zult merken dat het dan alleen maar genieten is wanneer de komst van een hond eenmaal daar is.

