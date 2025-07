Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je nu al moet nadenken over nieuwe radiatoren

Het is 30 graden buiten en je zit lekker in je tuin. Verwarming is wel het laatste waar je aan denkt. Toch is dit precies het goede moment om je radiatoren te vervangen.

Klinkt gek? Is het niet.

Geen stress als het koud wordt

Je kunt nu rustig vergelijken en kiezen wat je wilt. Geen haast omdat je huis koud is. En als je straks in oktober de verwarming aanzet, werkt alles gewoon. Dat is wel zo prettig. Veel mensen krijgen pas in de problemen als het koud wordt en hun radiator het begeeft. Dan moet er snel een oplossing komen. In de zomer heb je alle tijd om te kijken wat het beste bij je huis past. Je kunt verschillende winkels bezoeken, prijzen vergelijken en advies over radiatoren inwinnen zonder tijdsdruk.

Oude radiatoren zijn energievreters

Die oude radiator in je woonkamer doet het nog wel, maar verbruikt veel meer gas dan nodig. Nieuwe radiatoren warmen sneller op en houden de warmte beter vast. Dat scheelt flink op je energierekening. Oude radiatoren kunnen tot 20 procent meer energie verbruiken dan moderne exemplaren. Die besparing zie je direct terug in je maandelijkse kosten. Met de huidige energieprijzen is dat geen overbodige luxe.

Moderne radiatoren hebben ook betere regelmogelijkheden. Ze reageren sneller op temperatuurveranderingen en zorgen voor een gelijkmatigere warmteverdeling. Dat betekent meer comfort en minder energie-verspilling. Ook zijn ze vaak stiller dan hun oudere broertjes, wat het wooncomfort ten goede komt.

Paneelradiatoren passen overal

De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor paneelradiatoren. Logisch ook, want ze zijn compact en zien er netjes uit. Geen grote, lelijke blokken meer aan de muur. Paneelradiatoren zijn er in allerlei maten, dus je vindt altijd wel iets wat past. Ze werken ook goed samen met moderne verwarmingssystemen zoals warmtepompen.

Deze combinatie wordt steeds populairder omdat het duurzamer is dan traditionele cv-ketels. Paneelradiatoren kunnen namelijk goed werken met lagere watertemperaturen, wat perfect is voor een warmtepomp. Het ontwerp van paneelradiatoren is ook veel vriendelijker voor je interieur. Ze steken minder ver uit de muur dan klassieke radiatoren, waardoor je meer ruimte hebt voor meubels. En ze zijn makkelijker schoon te maken, wat niet onbelangrijk is.

Verschillende types voor verschillende ruimtes

Niet elke radiator is hetzelfde. Voor de woonkamer heb je vaak een andere oplossing nodig dan voor de badkamer of slaapkamer. In grote ruimtes zijn er speciale radiatoren met meer vermogen. In kleine ruimtes zijn er juist compacte varianten die weinig plaats innemen. Voor de badkamer bestaan er speciale handdoekradiatoren die dubbel functioneren. Ze verwarmen de ruimte en houden je handdoeken droog. Ideaal voor vochtige ruimtes waar schimmel anders een probleem kan worden. Ook zijn er designradiatoren die meer op kunstwerken lijken dan op verwarmingstoestellen. Deze kosten wat meer, maar kunnen je interieur echt opwaarderen. Sommige zijn zelfs verticaal te plaatsen, wat handig is in smalle ruimtes.

Investering die zichzelf terugbetaalt

Een nieuwe radiator kost geld, maar verdient zichzelf vaak terug door lagere energiekosten. Vooral als je oude radiator al tien jaar of ouder is, kan de besparing flink zijn. En je krijgt er meer comfort voor terug. Bovendien gaan goede radiatoren jaren mee. Je koopt het dus niet alleen voor dit jaar, maar voor de komende tien tot vijftien jaar. Dat maakt de investering een stuk aantrekkelijker.

