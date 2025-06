Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel verdient een zzp’er per uur? Dit blijft er écht over van je uurtarief

Steeds meer mensen dromen van een bestaan als zelfstandige. Zelf bepalen wat je doet, voor wie je werkt en, misschien nog wel het belangrijkste, hoeveel je verdient. Zeker als je hoort dat een gemiddelde zzp’er tussen de 60 en 100 euro per uur vraagt, lijkt het alsof je als freelancer binnen no-time financieel vrij bent.

Maar hoeveel blijft daar nu écht van over?

Bruto is niet netto

Op papier klinkt 75 euro per uur aantrekkelijk. Maar als zelfstandige betaal je niet alleen belasting, je moet ook zelf je pensioen opbouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daarnaast heb je te maken met onbetaalde uren. Denk aan administratie, marketing, klantgesprekken, reistijd of momenten waarop je ziek bent.

Stel: je werkt 32 uur per week tegen 75 euro per uur. Dan factureer je op jaarbasis 124.800 euro, uitgaande van 52 weken. Maar in de praktijk werk je niet elke week volledig door. Gemiddeld houdt een zzp’er zo’n 1400 factureerbare uren per jaar over. Daarmee komt je omzet uit op 105.000 euro. Klinkt dat nog steeds goed? Laten we dat bedrag eens verder onder de loep nemen.

Wat gaat er voor een zzp’er allemaal vanaf?

Inkomstenbelasting en sociale premies: gemiddeld gaat 35 tot 40 procent van je winst naar de Belastingdienst, afhankelijk van je aftrekposten en je omzet.

Pensioenvoorziening: wie verstandig is, zet 10 tot 15 procent van de omzet opzij voor later.

Verzekeringen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering of zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kan honderden euro’s per maand kosten.

Kantoor, software, vervoer: denk aan je laptop, facturatie software, reiskosten of een werkplek buiten de deur.

Onbetaalde uren: gemiddeld is een kwart tot een derde van je tijd niet declarabel.

Een rekenvoorbeeld: van de 105.000 euro omzet blijft er na alle aftrekposten vaak zo’n 45.000 tot 55.000 euro aan netto besteedbaar inkomen over. Dat betekent een effectief nettotarief van ongeveer 35 tot 40 euro per uur.

Wat is een goed uurtarief voor een zzp’er?

Een goed uurtarief hangt niet alleen af van je branche, maar ook van je gewenste netto-inkomen en je jaarlijkse kosten. Wil je bijvoorbeeld netto 3000 euro per maand overhouden? Dan moet je rekenen met een bruto uurtarief van minstens 60 tot 70 euro, afhankelijk van hoeveel uren je daadwerkelijk kunt factureren.

Veel starters maken de fout hun oude loonsalaris simpelweg om te rekenen naar een uurtarief. Maar dat is geen eerlijke vergelijking. Als werknemer krijg je vakantiegeld, pensioen, doorbetaling bij ziekte en allerlei verzekeringen. Als zelfstandige moet je dat allemaal zelf regelen.

Tijd is geld: werk slimmer, niet harder

Als zzp’er draait het niet alleen om je tarief, maar ook om hoe je je tijd besteedt. Het aantal declarabele uren is belangrijk, maar je kunt ook veel winst behalen door je bedrijfsvoering slimmer in te richten. Vooral administratieve taken zoals het maken van offertes, het versturen van facturen en het bijhouden van betalingen kosten ongemerkt veel tijd.

Tools kunnen je daarbij helpen. Je maakt snel een professionele offerte, stuurt moeiteloos facturen en laat herinneringen automatisch versturen. Zo houd je tijd over voor het werk dat echt iets oplevert. Bovendien vergroot het de kans dat klanten sneller betalen.

Laat je niet misleiden door een hoog bedrag

Een zzp’er die 75 euro per uur rekent, is niet per se rijk. Achter elk tarief schuilen kosten, onzekerheden en een flink aantal onzichtbare uren. Door je uurtarief goed te berekenen, slim met je tijd om te gaan en je administratie te automatiseren, zorg je ervoor dat er onder aan de streep ook echt iets overblijft.

