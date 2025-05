Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hyrox: de perfecte combinatie tussen hardlopen en fitness

Ken je het gevoel dat je sporten een beetje te eentonig worden? Je bent lang niet de enige die graag het vaste patroon wil doorbreken. Hyrox-fitness is de perfecte combinatie tussen cardio en kracht. Hyrox heeft een vaste opbouw, maar saai wordt het allerminst.

Het is dan ook niet vreemd dat deze sport bezig is aan een flinke opmars in de fitnesswereld. Word jij de volgende enthousiasteling? In dit artikel ontdek je alles over deze nog altijd vrij nieuwe sport.

Wat is hyrox?

Hyrox is een fitnesswedstrijd die uit een vast parcours bestaat. Je begint met 1 kilometer hardlopen, gevolgd door een fitnessoefening. Dit wordt acht keer herhaald, waarbij je iedere keer een andere fitnessoefening doet. Een circuit bestaat dus uit 8 kilometer hardlopen en acht fitnessoefeningen. De gemiddelde sporter doet anderhalf uur over een wedstrijd. De wereldrecords bij de mannen en vrouwen liggen onder het uur!

Hyrox is ontwikkeld door diverse fitnessfanaten die op zoek waren naar een wedstrijdelement in hun sport. Omdat het circuit iedere keer hetzelfde is, kun je je vorderingen goed meten.

Hoe bereid je je voor op een hyrox wedstrijd?

Het aantrekkelijke van hyrox is dat iedereen kan meedoen. Dat neemt niet weg dat een goede voorbereiding essentieel is, niet zozeer vanwege je niveau, maar omdat het een intensieve workout is. Voorbereiden op hyrox-fitness doe je door cardio en fitness te combineren. Zorg ervoor dat je voldoende conditie hebt om de 8 kilometer hardlopen goed door te komen. Denk daarnaast aan je krachttraining. Omdat je vooraf weet welke oefeningen aan bod komen, kun je je optimaal voorbereiden.

Voor wie is hyrox geschikt?

Dat hyrox de fitnesswereld aan het veroveren is, is niet meer dan logisch. Dankzij de variatie is het voor veel sporters aantrekkelijk. Hardlopers vinden in hyrox een uitbreiding van hun training. Naast cardio werken ze ook aan hun kracht. Voor crossfitters is hyrox een nieuwe uitdaging, die dankzij het wedstrijdelement het competitiebeest in zich kunnen loslaten.

Hyrox heeft voor iedere fitnessliefhebber iets te bieden, of je een gevorderde of beginner bent. Omdat je iedere keer hetzelfde circuit afwerkt, zie je perfect of je vorderingen maakt. Lukt dat niet? Dan kun je de training opvoeren of aanpassen.

Hyrox: in groep of individueel

Tijdens wedstrijden zijn er verschillende categorieën. Zo kun je individueel meedoen, in duo’s of met een team. Wedstrijden worden overal ter wereld georganiseerd, ook in Nederland. In 2024 was er een groot evenement in Amsterdam en eind 2025 strijkt het circuit neer in Utrecht.

Toch hoef je niet op een groot evenement te wachten om aan een hyroxwedstrijd mee te doen. Ze worden ook online en op kleinere schaal georganiseerd. Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid en doe het de eerste keer rustig aan. Als je tijdens de eerste oefening al voluit gaat, wordt het een lijdensweg. Je kunt achteraf beter het idee hebben dat je sneller had kunnen gaan dan dat je drie weken moet herstellen van de inspanning.

