Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe goed ken jij het slot op je voordeur écht?

In 2023 werden er in Rotterdam meer dan 2.000 meldingen van woninginbraak gedaan (CBS, 2024). En dat is slechts het topje van de ijsberg: veel pogingen worden niet eens geregistreerd. Wat opvallend is? Een groot deel van die inbraken gebeurt via de voordeur – niet via ramen of daken, zoals vaak gedacht wordt.

In een stad die continu in beweging is, van gentrificatie in Rotterdam-Zuid tot luxe hoogbouw op de Kop van Zuid, is beveiliging geen luxe, maar noodzaak. Toch loopt het bewustzijn achter. Slechts 30 procent van de huishoudens in Rotterdam heeft een goedgekeurd veiligheidsslot (PKVW, 2022). En dat terwijl de technologie én vakkennis er wel zijn.

Daarom op deze plaats een blik achter de schermen van een beroep dat vaak pas wordt ingeschakeld als het al te laat is: de slotenmaker in Rotterdam. Wat doen deze vakmensen precies? Waar liggen de risico’s in een diverse stad als deze? En hoe kun je jezelf beter beschermen zonder paranoia?

In dit artikel krijg je inzicht in de realiteit van slotenmakerswerk in een stad waar oud en nieuw elkaar raken. Je leest over praktijkvoorbeelden, slimme innovaties, maar ook over misverstanden en valkuilen. Praktisch én menselijk. Want veiligheid begint bij bewustzijn.

Ontmoet Mo: een vakman tussen hoogbouw en havens

Mohamed el Kaddouri – „zeg maar Mo” – is al vijftien jaar slotenmaker in Rotterdam. Zijn werkgebied strekt zich uit van Overschie tot Hoogvliet. „Elke wijk heeft z’n eigen dynamiek”, zegt hij terwijl hij zijn bus inspecteert. „In Kralingen werken we veel met monumentale panden met klassieke sloten. In Rotterdam-Zuid gaat het vaak om spoedklussen of inbraakherstel.”

Mo is niet zomaar een sleutelmaker. Hij is gediplomeerd via het NSSG, werkt samen met woningcorporaties en heeft een passie voor technologie. „Ik begon ooit met alleen een boormachine en wat gereedschap van mijn vader. Nu rijd ik rond met slimme tools, digitale decoders en zelfs een 3D-printer voor tijdelijke sleutels.”

Wat hem onderscheidt? Klantgerichtheid. „Je komt vaak bij mensen op hun kwetsbaarst: na een inbraak of als ze zichzelf hebben buitengesloten. Dan moet je rustig blijven, uitleggen en vooral geen misbruik maken van de situatie.”

Volgens Mo vraagt het vak niet alleen technische kennis, maar ook sociale vaardigheden. „In Rotterdam kun je zomaar drie talen op één dag nodig hebben. Turks bij een oudere klant, Engels bij een expat, Nederlands op de administratie.”

Wat maakt slotenmakerswerk in Rotterdam uniek?

In een havenstad waar dagelijks duizenden mensen in- en uitlopen, is beveiliging geen statisch vraagstuk. Wat maakt het vak hier dan zo bijzonder?

● Architectonische diversiteit: Van portiekflats uit de jaren ’50 tot moderne woontorens aan de Maas. Elk gebouw vraagt om een andere aanpak.

● Mobiele populatie: Door de grote groep studenten, expats en tijdelijke bewoners wordt er vaker verhuisd, wat leidt tot meer sleutelproblemen én risico’s op ‘zwevende sleutels’.

● Stedelijke complexiteit: Slotenmakers moeten soms samenwerken met politie, woningcorporaties of buurtpreventieteams – zeker in wijken waar veel overlast speelt.

Een concreet voorbeeld: in de Afrikaanderwijk kreeg Mo te maken met een bewoonster die herhaaldelijk vreemde mensen in haar trappenhuis zag. Ze vermoedde dat er met een oude sleutel werd binnengekomen. Mo verving niet alleen de cilinder, maar installeerde ook een digitale toegangscontrole met logboekfunctie. „Zo zag ze achteraf wie wanneer binnen was geweest. Dat gaf rust.”

Technologie, vakkennis en maatwerk maken hier dus echt het verschil.

Veelgemaakte fouten en mythes over sloten

Vraag een gemiddelde Rotterdammer naar zijn slot, en je hoort vaak: „Het zit al jaren zo, nog nooit problemen gehad.” Maar dat is precies waar het misgaat, zegt beveiligingsadviseur Linda Spierenburg van Politiekeurmerk Veilig Wonen. „Inbrekers kiezen meestal de makkelijkste weg – en dat is vaak een oud slot zonder kerntrekbeveiliging.”

Hier zijn enkele hardnekkige misverstanden:

● „Een extra slot is altijd beter” – Niet als het op een zwakke deur zit. Dan vergroot je de schijnveiligheid.

● „Mijn buren letten wel op” – Buurtpreventie helpt, maar fysieke beveiliging blijft essentieel.

● „Slimme sloten zijn onhackbaar” – Helaas niet waar. Slechte versleuteling of openbare wifi kunnen grote risico’s zijn (Veilig Internetten, 2023).

Volgens Mo worden veel inbraken in Rotterdam gepleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’. Ze testen simpelweg wie zijn voordeur op een kier laat of wie een slecht slot heeft. „Ze zijn binnen dertig seconden binnen als jij het verkeerde type cilinder hebt.”

Praktische tip: Controleer of jouw slot een SKG** of SKG*** keurmerk heeft. Geen idee? Vraag een slotenmaker voor een gratis check.

De toekomst van toegang: technologie met een menselijk gezicht

Hoe ziet de toekomst eruit voor slotenmakers in een stad als Rotterdam? Volgens een rapport van ING (2023) zullen hybride systemen – waarbij fysieke sleutels en digitale toegangsbeheer samengaan – de norm worden.

Rotterdam experimenteert al met slimme infrastructuur. In nieuwbouwprojecten zoals Little C en Hart van Zuid worden appartementen standaard opgeleverd met slimme deursystemen. Woningcorporaties investeren in sleutelloze toegang voor onderhoudsteams en zorgverleners. Maar dat roept ook nieuwe vragen op over privacy en controle.

Mo ziet die toekomst met gemengde gevoelens. „Technologie is geweldig, maar het mag niet ten koste gaan van menselijke interactie. Soms wil een klant gewoon even iemand spreken die zegt: ‘Ik zorg ervoor.'” Hij gelooft dat de beste oplossing zit in combinatie: technologie voor gemak, mensen voor vertrouwen. „En”, zegt hij met een glimlach, „een goed slot, natuurlijk.”

Wat zou jij anders doen als je deur morgen niet meer op slot kon?

Slotenmakers zoals Mo zijn de stille helden van de stad. Ze komen niet met sirenes, maar met een glimlach en een set gereedschap. In een tijd waarin beveiliging steeds digitaler wordt, blijven zij het menselijke vangnet tussen gemak en risico.

De vraag is niet óf je ooit een slotenmaker nodig hebt, maar wanneer. En vooral: of je op tijd nadenkt over hoe je je woning, je spullen – en jezelf – wilt beschermen.

Dus: als jouw slot morgen stuk zou gaan, zou je dan weten wie je moet bellen? En belangrijker nog – is je huidige slot eigenlijk wel goed genoeg voor de stad waarin je woont?

In samenwerking met Slotenmaker Snel

Reacties