Dynamisch energiecontract? Let goed op hoe kosten worden opgebouwd

Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiecontract waarbij het tarief per uur wisselt. Deze dynamische contracten bieden flexibiliteit en kunnen financieel aantrekkelijk zijn. Toch is de laagste stroomprijs niet altijd de voordeligste keuze. Er zijn namelijk kosten die minder zichtbaar zijn: onbalanskosten.

Wie alleen op het kilowattuurtarief afgaat, kan voor verrassingen komen te staan.

Wat gebeurt er achter de schermen

Ons elektriciteitsnet moet voortdurend in evenwicht zijn. Er mag niet ineens te veel of te weinig stroom worden afgenomen. Als dat toch gebeurt, moet de netbeheerder ingrijpen. Dat ingrijpen kost geld.

Deze kosten, de zogeheten onbalanskosten, worden eerst bij de energieleverancier neergelegd, en die berekent ze daarna door aan de klant.

Hoe een leverancier daarmee omgaat, bepaalt uiteindelijk hoeveel jij als ondernemer onder de streep betaalt.

Waarom deze kosten steeds zwaarder meetellen

De energiemarkt verandert snel. Er komt steeds meer stroom uit zon en wind, en dat maakt het aanbod minder voorspelbaar. Tegelijk gebruiken we met z’n allen meer elektriciteit: voor elektrische auto’s, warmtepompen en batterijopslag. Daardoor ontstaan er sneller pieken en dalen in het verbruik.

Ook raken sommige delen van het stroomnet overbelast. Dat heet netcongestie. Op zulke plekken is het moeilijker om stroom goed te verdelen, wat opnieuw zorgt voor extra kosten. En dan is er nog de onvoorspelbaarheid van de markt zelf. Sinds de oorlog in Oekraïne en het sluiten van het Groningse gasveld zijn de prijzen veel grilliger geworden.

Al deze factoren samen zorgen ervoor dat de kosten voor het in balans houden van het net flink zijn gestegen.

Wat doet je leverancier met die kosten?

Niet elke leverancier pakt dit op dezelfde manier aan. Sommige rekenen de onbalanskosten direct mee in het standaardtarief. Anderen zetten ze apart op de factuur.

Een all-in prijs lijkt overzichtelijk, maar maakt het lastig om te zien waar je precies voor betaalt. Staan de kosten apart? Dan zie je beter wat je verbruikt en wat je bijbetaalt voor de onbalans. Maar die bedragen kunnen per maand flink verschillen.

Er zijn ook leveranciers die een flinke marge rekenen, uit voorzorg. Dat vangt hun risico af, maar jij betaalt als klant mogelijk meer dan nodig is.

Veelgemaakte denkfouten

Ondernemers letten vaak vooral op de prijs per kilowattuur. Dat lijkt logisch, maar is soms misleidend.

Als de onbalanskosten hoog zijn of slim zijn verstopt in een all-in tarief, valt het voordeel weg. Sommige aanbiedingen starten met lage tarieven, maar maken dit later goed met ondoorzichtige kostenstructuren. Als je daar niet op let, ben je uiteindelijk duurder uit.

Wat moet je vragen bij het vergelijken?

Wil je een dynamisch energiecontract afsluiten? Vraag dan door:

Worden de onbalanskosten apart vermeld?

Is er een extra marge of opslag boven op het tarief?

Hoeveel schommelen de extra kosten per maand?

Wie deze vragen stelt, krijgt beter zicht op de werkelijke kosten. Zo voorkom je onaangename verrassingen en maak je een onderbouwde keuze.

Een specialist in dynamische energiecontracten helpt ondernemers om deze kosten inzichtelijk te maken. Met transparante tarieven en duidelijke uitleg zorgen zij dat je weet waar je aan toe bent – elke dag opnieuw.

