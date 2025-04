Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder starters, meer faillissementen: ondernemen is niet zonder risico

Het ondernemingsklimaat wordt er niet gunstiger op, ook niet in Nederland. Voor het eerst in jaren daalt het aantal starters, terwijl het aantal faillissementen juist fors toeneemt. Vooral in sectoren zoals de bouw, gezondheidszorg en detailhandel is de realiteit bikkelhard. Toch blijft de drang om te ondernemen bestaan.

Maar wat maakt nu het verschil tussen een bloeiende zaak en een vroegtijdige stop? Steeds vaker wijst alles in de richting van een goede voorbereiding én de juiste mensen die je omringen.

Hoewel zelfstandigheid en eigen baas zijn aantrekkelijk kan klinken, wordt duidelijk dat veel ondernemers het hoofd niet boven water houden. Het aantal faillissementen steeg in 2024 met maar liefst een derde ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd daalde het aantal nieuwe bedrijven, iets wat in de afgelopen tien jaar niet eerder gebeurde. Vooral zelfstandigen zonder personeel, oftewel zzp’ers, zetten minder vaak de stap naar ondernemerschap. En wie wél begint, stopt ook sneller. Dat is geen toeval. De economische onzekerheid, de strengere regels rond schijnzelfstandigheid, handelsoorlogen en de nasleep van de corona- en inflatiecrisis zorgen voor een lastig ondernemingsklimaat. Toch wil dat niet zeggen dat ondernemen vandaag onmogelijk is. Het betekent vooral dat wie begint, beter voorbereid moet zijn.

Zonder begeleiding sta je er alleen voor

Ondernemen is geen solo-avontuur. Het idee dat je gewoon je passie volgt en alles automatisch wel goedkomt, is in de meeste gevallen een mythe. Achter elk gezond bedrijf zit dan ook een netwerk van betrouwbare partners: van boekhouders tot juristen, van ervaren ondernemers tot – niet onbelangrijk -een sterke huisbankier. Wie vandaag een bedrijf start, doet er dan ook goed aan niet alleen een ondernemingsplan te schrijven, maar ook actief begeleiding te zoeken. Dat kan via startersnetwerken, sectororganisaties of zelfstandige adviseurs. Een goed klankbord helpt je niet alleen om realistische doelen te stellen, maar ook om tijdig te schakelen als het even moeilijk gaat.

Een goede start begint bij de bank

Een van de eerste stappen die je als ondernemer zet, is een zakelijke rekening openen. Niet alleen omdat het wettelijk vereist is bij een vennootschap, maar ook omdat de administratie zo veel overzichtelijker wordt en je toegang krijgt tot extra diensten die je écht kunnen helpen. Denk dan aan kredietlijnen en betaalkaarten. Verschillende banken bieden starterspakketten aan waarmee je zorgeloos van start kunt, bijvoorbeeld met een jaar lang korting of zelfs gratis basisdiensten. Dat is geen overbodige luxe, want net die eerste maanden zijn cruciaal. Een persoonlijke bankadviseur kan je ook helpen met vragen rond kasplanning of de financiering van noodzakelijke investeringen.

Starten met inzicht

Ondanks de cijfermatige terugval blijft het ondernemersbloed natuurlijk bij veel mensen stromen. Veel mensen willen nog altijd hun eigen zaak opstarten, hun ideeën in de praktijk brengen en de controle nemen over hun eigen loopbaan. Dat is positief. Maar wie wil slagen, moet beseffen dat passie niet genoeg is. Je hebt ook inzicht nodig, structuur en een stevig vangnet voor als het tegenzit. Een accountant of boekhouder kan daarbij een enorme steun zijn. Zij helpen niet alleen bij het opstellen van een financieel plan, maar durven ook kritische vragen te stellen over je verdienmodel, je verwachte kosten en je marktanalyse. Zo krijg je een realistisch beeld van je vooruitzichten en vermijd je dat je blind risico’s neemt. Bovendien helpen ze je om de fiscale verplichtingen correct en tijdig na te leven — iets waar veel starters op vastlopen. Kortom: ondernemen begint met een idee, maar slaagt pas écht met de juiste ondersteuning.

