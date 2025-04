Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer ondernemers kopen hun eigen bedrijfspand

Huurprijzen stijgen, locaties raken vol, en de behoefte aan stabiliteit groeit. Ondernemers kiezen in toenemende mate voor het kopen van een eigen bedrijfspand. Het aantal kooptransacties in de zakelijke markt neemt toe, vooral in het segment tot 1.000 m².

Wat zit er achter deze trend?

Eigendom als reactie op een onvoorspelbare huurmarkt

In veel stedelijke regio’s stijgen de huren harder dan de inflatie. Tegelijk verdwijnen bedrijfslocaties door woningbouw, herontwikkeling of tijdelijke contracten. Voor ondernemers met een stabiel bedrijfsmodel is kopen dan ook aantrekkelijker geworden: geen jaarlijkse indexaties, geen onverwachte opzeggingen en geen beperking op gebruik of inrichting. Het bedrijfspand wordt daarmee onderdeel van de strategie, niet slechts een kostenpost.

Financiële voordelen versterken de keuze

Een eigen bedrijfspand vergroot niet alleen de controle, maar ook het financiële fundament van de onderneming. Investeren in vastgoed kan leiden tot vermogensopbouw, meer onderpand voor financiering en soms belastingvoordeel. Zeker als het pand deels wordt verhuurd, ontstaan extra inkomstenstromen. Bij verkoop biedt eigendom flexibiliteit: men kan afbouwen, verhuren of herontwikkelen.

Nieuwbouw als katalysator van de kooptrend

In nieuwbouwprojecten buiten de stad ontstaat meer ruimte voor eigendom. Ondernemers kunnen instappen in moderne, energiezuinige bedrijfspanden met lagere onderhoudslasten en betere indelingsopties. Locaties als Lijnden, Halfweg en Almere trekken veel belangstelling van ondernemers die Amsterdam ontgroeid zijn. Deze gebieden bieden bereikbaarheid, parkeerruimte en toekomstbestendige voorzieningen, vaak tegen een lagere vierkantemeterprijs.

Meer dan alleen vierkante meters

Een eigen pand levert ondernemers meer op dan alleen ruimte. Het biedt rust in bedrijfsvoering, structuur in financiering en mogelijkheden om te groeien zonder afhankelijkheid van derden. Waar huren vooral operationeel is, is kopen strategisch – zeker in een markt waar ruimte schaars en regelgeving veranderlijk is.

Kooptrend zet door in het MKB

Volgens vastgoedadviseurs zal de belangstelling voor kooppandconstructies in het MKB ook de komende jaren aanhouden, mede door het beperkte aanbod van langdurige huurovereenkomsten en de toenemende vraag naar duurzame huisvesting.

