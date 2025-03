Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo trek je de aandacht van werkgevers: 5 praktische tips voor werkzoekenden

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging is het de kunst om op te vallen. Hoe zorg je ervoor dat jouw sollicitatie de aandacht trekt? Op welke manier maak je een serieuze kans op die felbegeerde functie?

Hier volgen enkele praktische tips om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Tips voor werkzoekenden

1. Maak een op maat gemaakte cv

De eerste indruk telt, en je cv is vaak de eerste kennismaking die een werkgever met jou heeft. Lees de vacaturetekst goed door en benadruk vaardigheden en ervaringen die het relevantst zijn. Vergeet niet om specifieke functies te vermelden die je hebt vervuld bij eerdere werkgevers, want dit wordt vaak vergeten. Je springt eruit als je prestaties vermeldt zoals: ‘Verhoogde verkoop met 20 procent’. Een duidelijk, beknopt en goed gestructureerde cv oogt niet alleen professioneel, het laat ook zien dat je efficiënt kunt werken.

2. Schrijf een overtuigende motivatiebrief

Naast je cv is de motivatiebrief vaak het tweede document dat je meestuurt. Onthoud dat je motivatiebrief geen kopie is van je cv. Wel is het belangrijk om in te gaan op de eventuele prestaties die je in je cv noemde. Probeer de stijl waarin de vacaturetekst is geschreven aan te voelen en probeer deze te verwerken in jouw brief. De kunst is om te zorgen dat je alsnog je persoonlijkheid overbrengt. Leg uit waarom je de juiste keuze bent voor de functie en hoe je toegevoegde waarde kunt bieden. Laat zien dat je onderzoek hebt gedaan naar het bedrijf en de functie, en wees oprecht in je interesse.

3. Verbeter je online profiel

Je online aanwezigheid wat betreft je carrière is belangrijker dan ooit. Werkgevers kijken vaak naar profielen op LinkedIn. Zorg ervoor dat je profiel up-to-date is en overeenkomt met de informatie op je cv. Wanneer je actief bent in het delen van relevante content en je netwerk uitbreidt, kan het je kansen vergroten om opgemerkt te worden. Het kan je ook helpen om in contact te komen met hiring managers die mogelijk jouw profiel interessant vinden.

4. Wees actief in je zoekgedrag

Actief zoeken is de sleutel. Maak gebruik van jobboards, zoals Banenrijklimburg, waar je eenvoudig bijvoorbeeld vacatures in Limburg kunt vinden. Stel ook zoekalerts in, zodat je meteen een melding krijgt wanneer er nieuwe functies beschikbaar zijn die aan jouw profiel voldoen. Maak wat tijd in je agenda vrij om regelmatig te solliciteren. Op deze manier doe je het niet even tussendoor, maar kun je elke sollicitatie serieus aan pakken.

5. Bereid je goed voor op het sollicitatiegesprek

Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Bereid je dan goed voor. Oefen je antwoorden op algemene vragen, zoals ‘Waarom wil je bij ons werken?’ of ‘Wat zijn je sterke en zwakke punten?’ Vergeet ook niet na te denken welke vragen je zelf voor het bedrijf hebt. Dit laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent en moeite hebt gedaan. Goede voorbereiding zorgt er tevens voor dat je zelfverzekerder en professioneler overkomt tijdens het gesprek.

Door deze tips toe te passen, kun je jezelf veel beter profileren. Succes met je zoektocht!

