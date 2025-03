Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na hoeveel jaar is het tijd voor een nieuwe smartphone?

Waar de een iedere twee jaar een nieuwe telefoon uitkiest omdat het abonnement dan ten einde loopt, kiest de ander ervoor om het toestel nog even te houden in combinatie met een sim only abonnement. Tuurlijk snappen we heel goed dat het voordeliger is om je telefoon nog een aantal jaren te houden en dit te combineren met een sim only abonnement. Toch komt er ook een moment dat je telefoon toe is aan vervanging.

Nu kun je in het begin een keer de batterij laten vervangen, maar uiteindelijk is je telefoon gewoon ‘op’. Gelukkig komt Apple jaarlijks met een nieuw vlaggenschip en kozen ze er in 2025 zelfs voor om er begin februari al één te lanceren. De nieuwe iPhone 16e is namelijk op 19 februari 2025 gelanceerd, dus aan jou om deze te bestellen!

Hoe lang gaat een smartphone mee?

Gemiddeld gaat een smartphone drie tot vijf jaar mee. Sommige mensen zijn na een jaar al toe aan een nieuw toestel, terwijl anderen pas na zeven jaar afscheid nemen. Maar waarom zou je een perfect werkende telefoon zomaar vervangen? Alleen omdat er een nieuwer model uit is? Dat klinkt niet echt logisch, toch? Bovendien is het niet alleen een aanslag op je portemonnee, maar ook op het milieu. Gelukkig worden telefoons steeds duurzamer en kun je met een beetje liefde en aandacht je toestel jarenlang gebruiken zonder dat het voelt alsof je met een fossiel rondloopt.

Hoe lang wordt jouw telefoon ondersteund?

Software updates bepalen voor een groot deel hoe lang je telefoon meegaat. Sommige merken beloven vijf tot zes jaar updates, terwijl andere fabrikanten na drie jaar de stekker eruit trekken. Dat betekent dat je telefoon kwetsbaarder wordt voor virussen en beveiligingslekken. Niet echt een fijn idee als je dagelijks internetbankiert of je hele leven op dat ding hebt staan. Voordat je een nieuwe telefoon koopt, is het dus slim om te checken hoe lang je nog updates krijgt. Want hoe belangrijk is je smartphone voor jou? Doe je er eigenlijk bijna alles mee, dan is het wel prettig dat je een telefoon hebt die ook lekker snel en veilig is.

Repareren of vervangen?

Je scherm is gebarsten, de batterij houdt het nog geen halve dag vol en je toestel hapert bij de simpelste taken. Tijd voor een nieuwe? Misschien niet. Vaak is reparatie veel goedkoper dan een nieuwe telefoon kopen. Binnen de garantieperiode kun je vaak gratis of tegen een kleine vergoeding je toestel laten fixen. Zelfs buiten de garantie kan een reparatiebedrijf je telefoon nog redden. Maar let op, sommigen gebruiken goedkopere, niet originele onderdelen die invloed kunnen hebben op de prestaties.

Toch is het in veel gevallen slimmer om je telefoon even een opknapbeurt te geven in plaats van meteen honderden euro’s uit te geven aan een nieuwe. Reparaties verschillen enorm in prijs. Een nieuwe batterij kost gemiddeld tussen de 50 en 100 euro. Dat is misschien een flinke investering als je telefoon al een paar jaar oud is, maar als je toestel verder nog prima werkt, kan het zomaar betekenen dat je weer een paar jaar vooruit kunt.

Nieuwe batterij

Iedereen kent het probleem. Ooit ging je telefoon de hele dag mee, maar nu is hij na een paar uur al leeg. Dat is niet gek, want de batterij is vaak het eerste dat slijt. Om je batterij zo lang mogelijk goed te houden, kun je beter niet altijd tot 100 procent opladen en hem ook niet helemaal laten leeglopen. En wat veel mensen doen, is je telefoon ‘s nachts opladen en dat is eigenlijk helemaal niet zo’n goed idee. Veel toestellen hebben gelukkig een instelling waarmee je de oplaadcyclus kunt optimaliseren. Even instellen en je batterij gaat zomaar een stuk langer mee. Let daarbij ook op dat je geen nep oplader gebruikt, want ook dit is schadelijk voor je telefoon.

Wanneer is het echt tijd voor een nieuwe?

Soms is er geen ontkomen aan. Als je telefoon geen updates meer krijgt, apps traag worden en je batterij het na een uur al begeeft, is het misschien tijd om afscheid te nemen. Maar zolang je toestel nog goed functioneert en veilig is, waarom zou je? Een nieuwe telefoon lijkt misschien leuk, maar uiteindelijk bespaar je geld en help je het milieu als je je toestel gewoon nog een tijdje blijft gebruiken. Tuurlijk komt er wel een keer een moment waarop het tijd is voor een nieuwe telefoon.

