Zo blijven je boksspullen langer in topconditie

Boksen is een intensieve sport, en je uitrusting krijgt het flink te verduren. Zweet, stof en slijtage kunnen ervoor zorgen dat je spullen sneller kapot gaan of ruiken alsof ze al jaren niet zijn gewassen. Gelukkig kun je met de juiste zorg de levensduur van je boksspullen flink verlengen.

Van het luchten van je handschoenen tot het schoonmaken van je scheenbeschermers, met deze praktische tips blijven je spullen langer in topconditie.

Laat je bokshandschoenen ademen

Een van de grootste problemen bij bokshandschoenen is de ophoping van zweet en bacteriën. Dit kan zorgen voor een nare geur en zelfs schimmelvorming. Zorg er daarom altijd voor dat je bokshandschoenen na elke training goed laat luchten.

Haal je handschoenen direct na gebruik uit je sporttas.

Zet ze open neer op een goed geventileerde plek, bij voorkeur in de buurt van een raam. Buiten is uiteraard ook mogelijk, als het droog is.

Gebruik handschoendrogers of stop er keukenpapier in om het vocht sneller te absorberen.

Spray ze regelmatig in met een antibacteriële spray om bacteriegroei te voorkomen.

Daarnaast is het slim om altijd bandages te dragen. Die nemen het meeste zweet op, waardoor je handschoenen langer fris blijven. Was je bandages na elke training om geur en bacteriën te minimaliseren.

Scheenbeschermers en andere gear schoonmaken

Naast handschoenen zijn scheenbeschermers, bitjes en hoofdbescherming ook gevoelig voor vuil en zweet. Regelmatig schoonmaken helpt om slijtage en nare luchtjes te voorkomen.

Scheenbeschermers: Veeg ze na elke training af met een vochtige doek en desinfecterende spray. Laat ze vervolgens goed drogen.

Bitje: Spoel je bitje na elke training af met koud water en reinig het eens per week met een antibacteriële mondspoeling.

Hoofdbescherming: Net als handschoenen heeft je hoofdbeschermer ventilatie nodig. Veeg hem af en laat hem na de training drogen op een goed geventileerde plek.

Probeer bovendien nooit je spullen nat in je sporttas te laten liggen. Dit is een broedplaats voor bacteriën en zorgt ervoor dat je gear sneller verslijt.

Bewaar je boksspullen op de juiste manier

Waar en hoe je je boksspullen bewaart, heeft invloed op de levensduur. Een vochtige, slecht geventileerde ruimte kan ervoor zorgen dat leer uitdroogt of dat stoffen materialen gaan schimmelen.

Bewaar dus je spullen op een droge plek, bij voorkeur niet in je sporttas.

Hang scheenbeschermers en handschoenen op of leg ze op een rooster zodat er lucht bij kan.

Gebruik een speciale sporttas met ventilatiegaten als je je spullen mee moet nemen.

Voor leren handschoenen of scheenbeschermers is het slim om af en toe een beetje leerbalsem te gebruiken. Dit houdt het leer soepel en voorkomt kleine scheurtjes.

Zorg goed voor je uitrusting en boksen blijft leuk

Door goed voor je boksspullen te zorgen, verleng je niet alleen de levensduur, maar zorg je er ook voor dat je elke training met frisse en comfortabele gear kunt beginnen. Of het nu gaat om het luchten van je handschoenen, het schoonmaken van je scheenbeschermers of het juist opbergen van je spullen wanneer je thuis komt – een beetje aandacht maakt een groot verschil. Zo kun je langer genieten van je favoriete sport zonder onnodige slijtage of vieze geurtjes die er niet meer uit gaan.

