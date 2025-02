Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe een slim internetabonnement je maandelijks helpt besparen

De kosten voor levensonderhoud blijven stijgen, daarom is besparen op vaste lasten wanneer mogelijk altijd een slimme zet. Vaak denken mensen daarbij aan besparingen op energie, verzekeringen en boodschappen. Er is echter een andere kans die vaak over het hoofd wordt gezien: je internetabonnement.

Met de juiste aanpak kan een slim internetabonnement je elke maand geld besparen, zonder dat je inlevert op snelheid of betrouwbaarheid.

De onzichtbare kosten van je huidige abonnement

Veel huishoudens betalen ongemerkt te veel voor hun internet. Dit komt doordat ze jarenlang hetzelfde abonnement houden, zonder na te gaan of het nog wel bij hun behoeften past. Providers veranderen regelmatig hun aanbod en nieuwe klanten krijgen bovendien vaak aantrekkelijkere tarieven dan bestaande klanten. Dit betekent dat je misschien al jaren meer betaalt dan nodig is.

Een andere valkuil is het betalen voor diensten die je niet gebruikt. Denk aan extra’s zoals een hogere downloadsnelheid die je niet volledig benut of bundels met tv-pakketten waar je nauwelijks naar kijkt. Door kritisch te kijken naar je verbruik, kun je vaak eenvoudig besparen. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat streamingdiensten zoals Netflix en YouTube prime functioneren met een lagere snelheid dan hun abonnement biedt.

Daarnaast kunnen verborgen kosten in de kleine lettertjes sluipen. Denk aan verhuur van modems, extra decoders, administratiekosten of prijsverhogingen na een bepaalde contractperiode. Deze kosten lijken op het eerst gezicht minimaal, maar kunnen op jaarbasis flink oplopen.

Slim besparen begint met op internet vergelijken

De eerste stap naar een goedkoper abonnement is op internet vergelijken. Dit klinkt simpel, maar er zijn enkele nuances die een verschil kunnen maken. Het is daarom ten eerste belangrijk om te weten wat je nodig hebt. Gebruik je vooral internet om te streamen, gamen of werken? Of ben je een gemiddelde gebruikers die surft en af en toe een video kijkt? Gemiddeld is een internetsnelheid van 50 Mbit/s per gebruiker in het huishouden een goede maatstaf.

Door je eigen verbruik in kaart te brengen, voorkom je dat je betaalt voor snelheid of pakketten die je niet nodig hebt. Hier komt een onafhankelijke vergelijker om de hoek kijken. Deze vergelijkingssite geeft je een overzicht van de beschikbare abonnementen op jouw adres, inclusief de actuele aanbiedingen. Dit maakt het eenvoudig om objectief te boordelen welk abonnement het beste past bij jouw situatie.

Op internet vergelijken helpt je daarnaast om inzicht te krijgen in de verschillen tussen technologieën, zoals DSL, kabel en glasvezel. Er wordt vaak gedacht dat glasvezel duurder is omdat het sneller is, maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn, zeker als je al jaren hetzelfde abonnement hebt.

Flexibiliteit is de sleutel tot besparingen

Veel mensen denken dat overstappen van internetprovider gedoe is. In werkelijkheid is dit echter vaak veel eenvoudiger dan je denkt. Providers nemen vaak het grootste deel van de overstapprocedure voor je uit handen. Bovendien kun je met overstappen vaak profiteren van welkomstkortingen of tijdelijke aanbiedingen, wat een directe besparing oplevert.

Een andere slimme strategie kan het kiezen van een flexibel abonnement zijn. Sommige providers bieden bijvoorbeeld abonnementen met een korte looptijd, zoals een jaar in plaats van twee of drie. Zo kun je snel profiteren van nieuwe aanbiedingen. Dit houd je scherp en zorgt ervoor dat je nooit te lang vastzit aan een duur contract.

Flexibiliteit betekent ook dat je regelmatig opnieuw vergelijkt. De internetmarkt verandert snel en wat vandaag de goedkoopste optie is, kan over een jaar alweer achterhaald zijn. Door een jaarlijkse check in te plannen via een online vergelijker blijf je altijd op de hoogte van de beste deals.

Praktijkvoorbeeld van slim besparen

Een goed voorbeeld is dat van Lisa T. uit Utrecht. Zij betaalde jarenlang 75 euro per maand voor een alles-in-één pakket met internet, tv en bellen. Online ontdekte ze dat ze een vergelijkbaar internetpakket kon krijgen voor slechts 35 euro per maand, maar zonder de tv- en beldiensten die ze nauwelijks gebruikte. Dat leverde haar een besparing van 480 euro per jaar op!

Kijk naar je situatie

Voor gezinnen met meerdere internetgebruikers of bijvoorbeeld een studentenhuis kan het slim zijn om te kiezen voor een hogere snelheid. Zelfs dan is het zeker niet altijd nodig om voor het duurste pakket te gaan. Een snelheid van 50 Mbit/s per internetgebruiker is voor vrijwel alle huishoudens voldoende. Neem bijvoorbeeld 200 Mbit/s bij vier gebruikers en 100 Mbit/s bij twee gebruikers. Vind je dat niet voldoende? Controleer dan ook eens of je netwerk efficiënt is ingesteld en of er geen onnodige apparaten verbonden zijn die bandbreedte verspillen. Ook is het slim om regelmatig eens je openstaande apps te sluiten op je iPad of iPhone. Die gebruiken immers ook stiekem een stukje bandbreedte als ze verbonden zijn met wifi!

Voor alleenstaanden of kleine huishouden is een basispakket vaak meer dan voldoende. Heb je beneden snel internet, maar boven niet? Je internetabonnement upgraden is dan niet de oplossing, je moest dan investeren in betere hardware zoals access points! Bekijk je verbruik kritisch en voorkom dat je betaalt voor capaciteit die je nooit benut.

Bewust kiezen loont

Een slim internetabonnement kiezen is geen rocket science, maar het vraagt wel om bewustzijn. Door eerst je verbruik te analyseren en daarna actief te gaan vergelijken kun je eenvoudig geld besparen. Voor vrijwel iedereen die al meer dan twee jaar hetzelfde abonnement heeft geldt dan overstappen loont. Veel mensen kunnen zonder dat ze het weten geld besparen zonder diensten of snelheid kwijt te raken.

Het loont in ieder geval dus niet om op de automatische piloot door te gaan met je huidige abonnement. Met een kleine investering in tijd kun je vaak een structurele besparing op je maandelijkse kosten realiseren. En laten we eerlijk zijn: wie wil dat nu niet?

Dus de volgende keer dat je je bankrekening bekijkt en denkt dat er weinig ruimte is om te besparen, vergeet dan niet om je internetabonnement onder de loep te nemen. De besparing kan groter zijn dan je denkt.

