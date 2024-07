Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips voor een rustgevende start van de dag

Je weet het maar al te goed: een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Door het interieur opgeruimd en netjes te houden, zorg je voor een rustgevende start van de dag. Wel een fijne gedachte natuurlijk. Dus wat voor meubelstukken mogen dan eigenlijk echt niet ontbreken bij jou in huis?

Je komt er meer over te weten in dit blog.

Jezelf klaarmaken in de ochtend achter een heerlijke kaptafel

Heb je al eens overwogen om een kaptafel in huis te halen? Dit is zonder twijfel een van de fijnste plekjes bij jou in huis. Dankzij de vele lades heb je meer dan genoeg plek voor het opbergen van je borstel, haarproducten, make-up en sieraden. Je kunt het overzicht blijven behouden en door te kiezen voor kaptafel met goed licht, kun je jouw persoonlijke verzorging ook nog eens perfectioneren. Niet zo gek dus dat dit vandaag de dag wordt gezien als een erg gewilde investering.

De dag relaxed starten door aan het werk te gaan achter een goed bureau

Werk je een of meerdere dagen thuis? Of dat nu in loondienst of voor jezelf is: het hebben van een rustige en fijne werkplek kan wonderen doen voor de productiviteit bij jou in huis. Een van de beste eerste aankopen die je kunt doen? Dat is toch wel een goed bureau. Je hebt hierdoor genoeg plek voor een scherm, je laptop en verlichting wanneer dit nodig is.

Combineer het bureau met een prettige stoel en pas een rustig en neutraal kleurenpalet toe. Denk daarbij aan beige, gebroken wit of een pastelkleur. De ruimte oogt rustig, optisch groter en je hebt minimale afleiding. En zo kun je lekker productief aan de slag gaan bij jou in huis.

Kies voor rustgevende kleuren en fraaie materialen voor nog meer woongenot

Of je nu de dag rustig wilt starten op het kantoor bij jou in huis, in de slaapkamer of de kleedkamer. Het is altijd belangrijk om gebruik te maken van rustige kleuren. Maar ook het gebruik van het juiste soort materialen is een belangrijk punt van aandacht. Ga bijvoorbeeld voor eiken, glas en staal voor een verfijnde en eigentijdse uitstraling. In een woonwinkel krijg je altijd een goed beeld hoe je een rustgevend interieur het beste vorm kunt geven. Ook denkt een enthousiaste medewerker graag met je mee en gaat samen met jou op zoek naar de beste oplossing.