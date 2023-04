Het Metro-panel over de stelling: ‘BBB zal een blijvende machtsfactor worden’

‘De vraag is hoe je macht moet definiëren’

„Ik vind het een hele terechte vraag die veel mensen op dit moment bezighoudt. De vraag is hoe je macht moet definiëren. BBB heeft iets ongelofelijks neergezet, ze zijn ontzettend groot geworden.

We hebben in het verleden ook andere partijen zo zien opkomen, en het patroon daarin was dat voortbouwen op succes ten eerste afhangt van de partijorganisatie: in hoeverre is BBB in staat van een klein clubje een grotere partij te maken in al die provincies, waar de partij waarschijnlijk soms ook wil gaan meebesturen, en om de groep bij elkaar te houden langs de lijnen van de standpunten van de partij?

En: zal de partij bestand zijn tegen interne conflicten die misschien zullen ontstaan? Dat hebben we ook in het verleden gezien. Het gaat er dus om in hoeverre ze relatieve eenheid kunnen vormen of dat ze toch in onenigheid uit elkaar vallen. Dat is een risico waar alle nieuwe partijen mee kampen.”

‘Zullen nog wel even van BBB blijven horen’

„Een andere uitdaging voor BBB is de bestuurlijke ervaring: in hoeverre ze in staat zijn dat te verzilveren, en in hoeverre de plannen die ze hebben haalbaar zijn. Het is niet zo dat BBB het ergens alleen voor het zeggen zal hebben: ze zullen compromissen moeten sluiten en ze zijn gebonden aan regelgeving, die niet altijd strookt met de plannen die ze hebben en waar ze kiezers mee hebben veroverd. Op het moment dat BBB gaat meebesturen en die compromissen moet gaan sluiten, kan het ook zijn dat ze daarmee kiezers verliezen, die zich dan in de steek gelaten voelen.

Ik denk dat het heel moeilijk is om in deze fase te zeggen of de partij er in zal slagen om een partij van formaat te worden die nog groter zal worden bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Al heeft Caroline van der Plas met die ene zetel al veel van zich laten horen.

Thematisch heeft de BBB goed ingespeeld op de tijdgeest, waarin een grote groep kiezers zich niet gehoord of vergeten voelt, in combinatie met de urgentie van het stikstofdossier. Dit verklaart denk ik voor een deel het succes. Deze thema’s zullen in de nabije toekomst in ieder geval op de agenda blijven, in die zin denk ik dat we nog wel even van BBB zullen blijven horen.”