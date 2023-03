Het Metro-panel over de stelling: ‘Internationale Vrouwendag zou een vaste vrije dag moeten worden’

‘Feestdagenkalender met dingen die voor iedereen van belang zijn’

„Ik ben het met de stelling eens. In mijn boek Beter weten – Filosofie van het ecohumanisme heb ik een seculiere kalender ontworpen. Onze feestdagen zijn op dit moment voor een groot deel christelijk, en die zijn dus eigenlijk niet voor iedereen. Waarom zou een ongelovig iemand Pasen moeten vieren? Eigenlijk zou je een feestdagenkalender willen hebben met dingen die voor iedereen van belang zijn, bijvoorbeeld de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december en de dag- en nachteveningen op 21 december en 21 juni.

Ook Internationale Vrouwendag hoort erbij. Die dag is niet alleen belangrijk voor vrouwen, maar ook voor mannen. Historisch gezien hebben vrouwen altijd een minderwaardige positie gehad en op sommige plekken in het westen is dat redelijk bijgetrokken, al is het nog niet optimaal. Het is belangrijk om stil te staan bij het positieve – dat we veel vorderingen hebben gemaakt – en ook bij het negatieve: dat het op veel plekken in de wereld helemaal nog niet goed zit met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Het is geen probleem dat Internationale Vrouwendag maar één dag duurt, het gaat er om dat als je zo’n speciale dag hebt, je op het thema kan focussen. Dat kun je niet het hele jaar doen. Als je die focus niet zou hebben op één dag in het jaar, kan het thema ook verdwijnen.”

‘Er is nog genoeg om stil bij te staan op Internationale Vrouwendag, ook in Nederland’

„Vrouwendag kun je positief vieren, als een feest, of constructiever, door te kijken naar hoe we de situatie kunnen verbeteren in landen als Iran, Afghanistan en Saudi-Arabië. Maar ook hier hebben we natuurlijk vrouwonvriendelijke neigingen en conservatieven die de gelijkheid van de vrouw willen terugdraaien. Wie had gedacht dat het recht op abortus in een vrij land als Amerika weer teruggedraaid zou worden?

Hier in Nederland zijn ook nog altijd die afschuwelijke demonstraties bij de abortusklinieken. Het Humanistisch Verbond heeft nu buddy’s geïntroduceerd: vrouwen die naar de kliniek gaan voor een abortus kunnen een buddy krijgen zodat ze niet alleen door die haag van haters heen moeten. Er is nog genoeg om bij stil te staan op Internationale Vrouwendag, ook in Nederland.

Toch zou ik het vooral internationaal zien. Nederland is dan niet echt een paradijs, maar het komt er wel dichtbij, internationaal gezien. Kijk bijvoorbeeld naar het bericht dat er in Iran opzettelijke schoolmeisjes zijn vergiftigd. Dat zijn dingen waarop je op Internationale Vrouwendag extra bij stil kan staan.”