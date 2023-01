Het Metro-panel over de stelling: ‘Met het uitbrengen van zijn boek gooit prins Harry zijn eigen glazen in’

‘Met het uitbrengen van zijn boek sluit hij heel veel deuren’

„Volgens mij klopt de stelling wel. Misschien kun je beter zeggen dat hij met het uitbrengen van zijn boek heel veel deuren sluit, in plaats van dat hij deuren opent, wat naar zijn zeggen zijn doel was. Hij sluit de deur naar zijn familie, de deur naar de Britten zelf en bijvoorbeeld ook de deur naar een omgeving waar hij zich altijd goed in voelde: het leger.

Door zijn bodycount publiek te maken (het aantal mensen dat hij als militair heeft gedood) breekt hij eigenlijk een morele code van het leger. Zowel officieren als militairen hebben daar heel slecht op gereageerd, men vindt dat helemaal not done. Het is een goede vraag of het voor hem nog wel mogelijk zal zijn om veteranenevenementen als de Invictus Games te organiseren. Daar zal in ieder geval een hartig woordje over gesproken moeten worden.”

‘Het is te openlijk wat hij doet’

„De bevolking reageert met een Britse mengeling van gêne, spot en een gevoel dat ze het nu allemaal wel weten. Gêne omdat men het gênant vindt wat er allemaal bekendgemaakt wordt, al zijn er ook mensen die zeggen dat elke familie zo zijn eigenaardigheden heeft. Maar bij Harry gaat het echt om spilling the beans: hij vertelt gewoon alles over zijn familie aan de hele wereld. Spot voelen de Britten omdat ze nu enorm spotten met Harry – de grapjes die nu circuleren over de prins en zijn bevroren geslachtsdeel zijn ontelbaar. En dan het laatste wat ik zei: de Britten zijn het stilaan ook wel beu, al die verhalen rondom Harry.

Dat zie je ook wel aan de populariteitspolls, waaruit blijkt dat hij laag staat, bijna gelijk met prins Andrew, die in zeer onkiese zaken is betrokken. Zelfs bij jonge mensen heeft hij zijn krediet verspeeld, terwijl hij daar nog krediet had. Ook op dat vlak heeft hij zijn eigen ruiten ingegooid.

Er is daarnaast ook begrip vanuit de Engelsen, zeker als het gaat om het verhaal over prinses Diana, zijn moeder, die in de jaren negentig om het leven kwam in een verkeersongeluk. Dat dat een trauma voor Harry is, erkent zowel vriend als vijand. Maar de wijze waarop hij daar nu mee omgaat, wordt minder gepruimd. Het is te openlijk wat hij doet, te in your face. De stilte op dit moment vanuit de rest van de koninklijke familie spreekt meer dan boekdelen.”