Het Metro-panel over de stelling: ‘Het liefdesleven van BN’ers gaat ons niets aan’

‘Vreemdgaan is niet iets waarvan je de impact calculeert’

„Ja natuurlijk, daar hebben wij niks mee te maken. Ik zou niet weten waarom dat ons iets aan zou gaan. Ik snap wel dat mensen het lezen, roddelbladen bestaan al heel lang en die zijn veelal populair. Dus dat we interesse hebben in dat onderwerp is wel helder. Dat bladen erover schrijven is ook begrijpelijk, want die verdienen eraan. Maar in principe weet ik niet wat iemand eraan heeft wat iemand als Waylon wel of niet met zijn vrouw doet. Het heeft wel een soort functie, dat wanneer je het erover hebt, je je eigen normen en waarden beter vorm geeft. Wat vind ik ervan en hoe staat een ander erin?

Naar mijn mening moeten dit soort zaken eigenlijk privé blijven, of bijvoorbeeld met een therapeut erbij. Je ziet ook in veel gevallen dat de persoon wiens partner vreemdgaat, dat ervaart als een traumatische gebeurtenis. Die vergelijking wordt ook in de literatuur aangehaald, het is een vorm van PTSS. Het kan behoorlijk heftig zijn, soms hebben ze het gevoel dat de grond onder hun voeten vandaan geslagen wordt. Maar het is ook belangrijk om te benadrukken dat mensen vaak het idee hebben dat er een kwaadaardige houding achter zit, wanneer iemand vreemdgaat. Dat zal heus weleens gebeuren, maar in de meeste gevallen gebeurt zoiets in een vlaag van verstandsverbijstering. Ze zijn ook vaak geschokt dat hun actie zoveel effect heeft op hun partner.

Vreemdgaan is niet iets waarvan je calculeert wat het effect zal zijn. Soms ben je dronken, word je stap voor stap ergens ingezogen of kun je niet snel genoeg ‘nee’ zeggen, waardoor je de mist ingaat. Pas achteraf krijgen die mensen dan door wat het gevolg is van hun handelen. Mensen handelen niet alleen maar rationeel, soms blijft dat achter. Iemand wordt ineens geconfronteerd met wat hij of zij gedaan heeft en die schrikt daarvan. Natuurlijk kun je zeggen: ‘Dat had je toch zelf ook wel kunnen bedenken?’ Maar wanneer iemand na twintig jaar roken kanker krijgt, zeg je dat ook niet.”

‘BN’ers hebben met veel meer verleiding te maken’

„Ik denk dat de wereld er heel anders uit zou zien als alle mannen met net zoveel verleiding te maken zouden hebben als BN’ers. Met je partner maak je een afspraak wat wel en niet mag, dat je niet vreemdgaat. Voor veel mannen is dat een afspraak die niet ingewikkeld is om zich aan te houden, want hoe vaak gebeurt het nou dat je een vrouw tegenkomt die dat opwekt en daarmee instemt? Voor vrouwen geldt hetzelfde natuurlijk. Maar bij BN’ers is het vaak zo dat heel veel mensen zich bijna letterlijk aanbieden, dagelijks. En dan is het niet Sjaan van achter de kassa, maar echt heel mooie vrouwen. Als de situatie met je eigen partner er dan niet zo rooskleurig uitziet, ga je snel de fout in.

Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen met een kantoorbaan vaker vreemdgaan. Hoe meer collega’s je hebt, hoe groter de kans is dat er overspel gepleegd wordt. De verleiding is dan meer en vaker aanwezig.

Bij ‘normale’ mensen blijft vreemdgaan vaak in de privésfeer. Ik werk veel met stellen die hier doorheen gaan en in driekwart van de gevallen betekent het niet dat de relatie meteen ophoudt. Om nou ineens tien jaar huwelijk en de opvoeding van de kinderen weg te gooien, dat vind ik een beetje vreemd. Daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben, maar fouten zijn nu eenmaal menselijk. Voor Bibi Breijman in dit geval is het een ingewikkelde, omdat iedereen het weet. Als je partner vreemdgaat en niemand weet dat, kun je dat nog met een zekere elegantie aan je voorbij laten gaan. Maar als het zo veel in de media te zien is, heeft iedereen een mening en een oordeel. Zij trekt zich daar weer iets van aan, dus dat is een heel ingewikkelde situatie. Het wordt dan lastig om er samen uit te komen. Tot nu toe vind ik het knap, hoe zij het heeft gedaan.”