Het Metro-panel over de stelling: ‘Werknemers mogen zelf bepalen wanneer ze hun feestdagen inzetten’

'Feestdagen zijn belangrijk om onze identiteit, de geschiedenis en hun hedendaagse betekenis'

„Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Al die feestdagen zijn er niet voor niets, ze hebben een verhaal en functie. De officiële feestdagen, waar we ook vrij voor krijgen, zijn historisch gegroeid en horen bij onze geschiedenis. Daar moet je wel respect voor hebben, vind ik. Ook vind ik het verhaal achter de feestdagen belangrijk, alleen weten sommige mensen van bepaalde feestdagen niet meer wat het voor functie had en wat het religieuze verhaal is. Ik vind dus niet dat je iedereen ​zomaar bijvoorbeeld zeven vrije feestdagen ​moet geven waarover ze zelf kunnen beschikken en dat dat het is. De geschiedenis van onze feestdagen is onderdeel van onze identiteit.

Tegelijkertijd zijn er in Nederland in de laatste halve eeuw veel culturen bij gekomen, met hun eigen feestdagen. Zo kent de Nederlandse identiteit veel culturele en religieuze diversiteit. Op een gegeven moment kun je je gaan afvragen: waarom moeten al die niet-christenen, want vrijwel alle feestdagen zijn religieus, ons Pinksteren mee moeten gaan vieren? En waarom zouden wij bijvoorbeeld niet Eid-al-fitr of het Chinese Nieuwjaar mee vieren? Ik vind dat we die discussie een keer aan moeten gaan. Het begint ermee dat wij helemaal niet weten wat al die feesten voor betekenis hebben. Zo weten de meeste Nederlanders niet wat voor kenmerken het Chinese Nieuwjaar of Chanoeka heeft. Je moet dat verhaal vertellen, van waar die feesten vandaan komen en wat hun functie is.”

‘Pijnlijke discussie waar je ongetwijfeld half Nederland mee over je heen krijgt’

„En dan moet je gaan nadenken over de functie die ze nu nog hebben en hoe onze samenleving eruitziet. Moeten we daarom niet anders met onze feestdagen omgaan? Dat is een hele pijnlijke discussie, en je krijgt ongetwijfeld half Nederland over je heen. Want we zijn erg gehecht aan onze feestdagen, ook al weten we niet meer precies waar ze vandaan komen. Ik kan wel roepen dat we Pinksteren af moeten schaffen, maar ook Pinksteren heeft nog een functie, al is die nu anders dan vroeger. Het heeft tegenwoordig minder te maken met de religieuze achtergrond, maar meer met de behoefte om bij te tanken. Omdat we behoefte hebben aan zon, en nog om bij te komen van de winter.

Een aantal belangrijke feesten uit onze christelijke cultuur moet je handhaven, vind ik. Maar ik denk dat er ook feesten van andere culturen groter gevierd mogen worden in Nederland. De feestdagen moeten namelijk een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving, en op het ogenblik zijn ze dat niet meer. Mijn oplossing zou zijn om zo’n 5 à 6 traditionele Nederlandse feestdagen te behouden zoals we ze nu vieren of herdenken, en dat we de rest flexibel houden. Dan kun je kiezen of je bijvoorbeeld liever Pinksteren viert of Keti Koti.”