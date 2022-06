Het Metro-panel over de stelling: ‘Actiegroepen die politici thuis opzoeken, moeten (strenger) worden bestraft’

‘Het gezin van een politicus hoort er buiten gehouden te worden’

„Je mag altijd vrij demonstreren, je kunt allerlei acties aankondigen én we hebben in Nederland juist de vrijheid om te laten merken ergens mee eens of oneens te zijn. Zo mag je petities starten, je kunt voor het ministerie gaan staan met potten en pannen en mag je het Malieveld vol zetten met tractoren. Er zijn volop mogelijkheden om je te laten horen, maar iemands privé-omgeving moet echt off limits zijn.

Dat politici thuis worden opgezocht zie je steeds vaker gebeuren. Het is nieuw, het is intimiderend en ik denk dat we tegenwoordig juist willen dat steeds diverser mensen de politiek in gaan. En als we dat belangrijk vinden, betekent het dat dat mensen kunnen zijn die een jong gezin hebben met een partner en kinderen die thuis wonen. Dat jij het beroep kiest als politicus, brengt natuurlijk bepaalde dingen met zich mee. Maar jouw gezin en jouw partner hebben niet voor dit beroep gekozen. Zij hebben niet geleerd hoe hier mee om te gaan, en zij hebben hun eigen leven. Zij horen hier gewoon buiten gehouden te moeten worden.”

‘Heb je geen fatsoen?’

„Zeker als we willen dat mensen nog de politiek in gaan. En dat hebben we nodig, want we zijn een democratie. We moeten ervoor zorgen dat het gerespecteerd wordt dat politici een privéleven hebben. Nu moet ook het gezin van een politicus ‘ermee akkoord gaan’ dat er zomaar mensen voor de deur kunnen staan. In combinatie met de ernstige bedreigingen die politici tegenwoordig krijgen, staan ze nu ook met een brandende fakkel voor je deur. Ik denk weleens dat mensen politici helemaal niet zien als personen met een leven, maar meer als instituten waarbij de menselijkheid wordt vergeten. Het is ook nog eens heel oenig dat als je sympathie hebt voor in dit geval de boeren, dat deze manier van protesteren er niet voor zorgt dat die sympathie groeit.

Ik denk ook niet dat zulke acties werken. Journalisten denken dat het een goed idee is om bij je thuis aan te bellen wanneer je tienjarige kind alleen is met de oppas. Heb je geen fatsoen?, denk ik altijd. Maar als het woedende boeren zijn, of het over andere belangen gaat, dan kan ik me bijna niet voorstellen hoe woedend ik daarover zou worden. Ik zou het daarom goed vinden dat duidelijk wordt wat er wél en niet mag, en daar fikse bekeuringen tegenover zetten.”