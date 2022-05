Het Metro-panel over de stelling: ‘Poetin moet en kan achter de tralies komen’

‘Staatshoofden berechten gebeurt vrijwel niet’

„Natuurlijk moet Poetin achter de tralies, want hij pleegt tal van misdrijven. Uiteindelijk dient hij berecht te worden, zoals voor ieder ander geldt. Maar door heel erg op Poetin te focussen vind ik wel dat het debat te politiek dreigt te worden. Om hem heen zitten natuurlijk ook allerlei mensen die verantwoordelijk zijn.

Uiteindelijk steun ik het doel om Poetin achter de tralies te krijgen, maar we weten allemaal dat dat een kwestie van de lange adem zal zijn. Hij komt zijn land niet uit en hij komt ook niet op grondgebied waar hij aangehouden kan worden. Achter de tralies impliceert ook dat je hem echt in handen hebt en bij een eventuele veroordeling bij verstek, zoals er ook een aantal verdachten van het MH17-proces bij verstek zijn veroordeeld, zal hij niet achter slot en grendel belanden.

Enerzijds moet je je niet toeleggen op doelen die op korte termijn niet bereikbaar zijn, anderzijds moet je het hogere doel ook niet helemaal uit beeld laten verdwijnen. Als internationaal juristen weten we dat staatshoofden berechten vrijwel niet gebeurt. Slobodan Milošević was een uitzondering, Moammar Kadhafi werd vermoord voordat hij berecht kon worden en Saddam Hoessein is in eigen land ter dood veroordeeld. De voorbeelden zijn dus schaars.”

‘Het Internationaal Strafhof is noodzakelijkerwijs vrij selectief’

„Daarom zeg ik: als we straks eens beginnen met het optuigen van een goed functionerend gerechtssysteem in Oekraïne, dat alles in kaart kan brengen, met als ultieme doel daarbij om Poetin daarbij te betrekken als verdachte. Dat zou fantastisch zijn. Ik ben niet zozeer van de top-down-benadering maar meer van de bottom-up-benadering. Je maakt het meeste kans om Poetin strafrechtelijk te veroordelen door in verschillende landen te kijken wat het rechtssysteem kan bieden.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag is noodzakelijkerwijs vrij selectief in zijn werk. Dat komt omdat het toch vrij politiek georiënteerd is en alleen goed kan functioneren bij voldoende politieke steun. Bij internationale strafrechtzaken is de politieke vaak dermate zwaar dat dat het recht in de weg staat. Daarom ben ik er voorstander van om te kijken naar de systemen waar het recht het beste kan werken en dat is op nationaal niveau – zij het in dit geval met hulp van buitenaf omdat het zo belangrijk is en een land het alleen niet voor elkaar kan krijgen.

Recht is een zaak van lange adem. Als we over een jaar of tien voor wat voor economische reden ook weer vrienden zijn met Rusland, dan zou een mogelijk zaak bij het Internationaal Strafhof direct weer stoppen. Zo werkt het helaas gewoon.”