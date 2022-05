Het Metro-panel over de stelling: ‘Columnisten moeten werkelijk alles kunnen schrijven’

'Als ze op Twitter brullen om je kop, doe je het goed'

„Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we even terug naar wat een column nu eigenlijk is: een verrijking van de actualiteit door het nieuws met analyses, persoonlijke anekdotes, feitjes en grapjes op te leuken. Bovenal plaats je als columnist het nieuws in de intellectuele en politieke denkrichting van het medium waarvoor je schrijft door het van morele en ideologische context (en sociale clues) te voorzien.

Je bedient hiermee in feite twee lezersgroepen: aan de ene kant is er het thuispubliek met dezelfde smaak en politieke voorkeur die graag leest wat hij of zij eigenlijk al dacht, maar dan beter opgeschreven door onderbetaalde professionals. Wij maken bij de Elsevier natuurlijk geregeld het grapje dat wij reactionaire stukjes typen zodat de kolonel buiten dienst in Laren over zijn heg kan turen. En tevreden kan constateren dat de wereld nog veilig naar de verdommenis gaat door de duistere krachten van de seksuele bevrijding en de beatmuziek. Bij de Volkskrant hebben ze vast dergelijke ideeën over de dingen die zij schrijven voor de zelfvoldane bourgeoisie van de museumjaarkaart.”

‘Het voelt goed om het beter te weten dan de ander’

„Ook zijn er de mensen aan de andere kant van het hek die juist columnisten lezen waar ze het niet mee eens zijn. Denk aan de GeenStijl-reaguurders die de hele dag de Trouw en de NRC spellen op tekenen van politieke correctheid om daar boos over te twitteren, of de extreemlinkse twitterbrigade die niets liever doet dan Sander Schimmelpenninck uitmaken voor overgepriviligeerde roofridder. Ik merk dat bij mezelf ook. Als ik een slechte dag heb, lees ik bijvoorbeeld graag wat Asha ten Broeke in de Volkskrant schrijft, een columnist die ik beschouw als een intellectuele spookrijder met een zeer beperkte greep op de werkelijkheid. Het voelt goed om het beter te weten dan de ander en het is ook een soort intellectuele stressbal om even lekker op een mening van de andere kant te kauwen, als uitlaatklep of makkelijke vorm van snobbisme.

De discussie is misschien wel wat verhard, omdat je vroeger thuis geabonneerd was op de media uit je eigen ideologische bubbel. Dan moest je bijvoorbeeld als katholieke Volkskrant-abonnee de deur uit om in de bibliotheek de kranten van de protestanten te lezen. Op internet kun je echter de hele dag alles van alle kanten lezen en in real time bediscussiëren. Qua clicks en aandacht loont het dus om onderwerpen op te zoeken waarvan je weet dat de andere kant van de apenkooi erop aanslaat. Ophef! Kritiek op columnisten is dus niet alleen par for the course, maar ook een essentieel deel van het vak. Juist het uitdagen en prikkelen hoort erbij – als ze op Twitter brullen om je kop en de plaats in de krant, doe je het goed.”