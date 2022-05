'Wat is nou rechtvaardig?'

„Ik ben het helemaal eens met de stelling. Als je puur kijkt naar de verhouding in belasting, dan hebben we in Nederland amper belasting op vermogen. Dan gaat het wel heel specifiek om de winst op het vermogen. Je moet niet per se de spaarcentjes van mensen belasten, maar juist de winst die zij daarmee behalen.

De verhouding tussen wat je verdient met geld en wat je verdient met arbeid, is heel scheef. Als je geld verdient door daadwerkelijk iets te doen, belasten we dat heel stevig. Maar als je geld verdient met geld, dus zonder daar veel voor te doen, dan belasten we dat eigenlijk niet. Als je de belasting op arbeid verlaagt, maak je werken meteen lonender. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt, we willen graag dat mensen meer uren gaan werken én we hebben een hoge inflatie. Je kunt dus zorgen dat mensen meer gaan werken als je het lonender maakt door de belasting bijvoorbeeld te verlagen. Tegelijkertijd geef je mensen meteen wat meer geld in hun zak, waardoor ze wat robuuster door deze crisis heen kunnen komen.”

‘Lobby van vermogende bedrijven en personen is succesvol’

„Er zijn een paar redenen waarom de belasting op inkomsten uit vermogen zo laag ligt. De belangrijkste reden is, denk ik, dat mensen met veel vermogen beter kunnen lobbyen dan mensen met weinig vermogen. Ik vrees dat het zo plat is als dat. Als je het vraagt aan beleidsmakers uit het verleden, dan ligt het er ook aan dat arbeid gewoon makkelijker te belasten is. Loonbelasting kun je niet ontwijken. Je werkt gewoon, in een winkel of op een kantoor, en dat kun je vrij makkelijk belasten. Vermogen kun je in theorie, is altijd het argument, veel makkelijker naar het buitenland sluizen, zodat het moeilijker te belasten is. Maar dat is maar ten dele waar. Een groot deel van het vermogen in Nederland, is vastgoed. Knappe jongen die vastgoed naar het buitenland weet te sluizen. Dat kan natuurlijk gewoon niet, dat zijn huizen, huuropbrengsten, en dat kun je makkelijk belasten.

Bij de laatste verkiezingen stond dit punt zelfs in de partijprogramma’s van heel veel partijen. Ook van de partijen die nu in het kabinet zitten. Die waren voor een zwaardere belasting op vermogen en iets minder op arbeid. Maar in het coalitieakkoord staat dat bijvoorbeeld niet. Ze zijn er wel over aan het onderhandelen, omdat er een gat in de begroting zit. Waarschijnlijk gaat vermogens- en winstbelasting voor bedrijven zwaarder wegen, maar daarmee is het nog niet zo dat ook de belasting op arbeid omlaag gaat.

Omdat je nu minder belasting betaalt over geld waar je niet voor werkt, stimuleer je een soort rentenierssamenleving. De afgelopen jaren zijn heel veel woningen opgekocht door beleggers en de huren die aan hen betaald worden, daar betalen ze geen belasting over. Tegelijkertijd moeten de mensen die die huren ophoesten daar heel hard voor werken én ze betalen veel belasting. Dan kun je je afvragen: wat is nou rechtvaardig?

Deze percentages aanpassen, is ook niet zo moeilijk. Het is gewoon een schijf. Zo is de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren ook stapsgewijs verlaagd, dus datzelfde kunnen we doen met de belasting op arbeid. Het enige dat er wel moet gebeuren, maar dat moet eigenlijk sowieso, is dat we de Belastingdienst moeten moderniseren. Dit moeten we gewoon doen.”