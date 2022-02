Metro-panel over de stelling: ‘De coronapas valt niet meer uit te leggen’

'De coronapas is het station gepasseerd'

„Naar mijn mening viel de coronapas nooit uit te leggen. Er is geen enkele aanleiding of wetenschappelijke basis dat die coronapas enigszins effect heeft op de verspreiding van het virus. De coronapas faalt onder meer op epidemiologisch en juridisch vlak. Verschillende grondrechten komen inmiddels in het gedrang. Ik ben blij voor Mona Keijzer en haar team dat de kritiek tegen de coronapas wordt opgepikt, maar ik heb wel een kritische kanttekening. Wat mij betreft komt deze petitie te laat, de schade is al enorm. En hoe zit dat in het najaar? Dan is de kans groot dat er een nieuwe agressieve verspreider komt. Begint het hele circus dan weer opnieuw?

Alles wat we tot nu toe probeerden, heeft geen effect gehad op het in toom houden van het virus. Dat zien we aan de snelle verspreiding van omikron momenteel. Maar waarom zijn we nog bezig met het tegenhouden van een virus?

We moeten het toch echt over het capaciteitsprobleem in de zorg gaan hebben. En we moeten stoppen, en misschien stuit dit mensen tegen de borst, met luisteren naar artsen. Ondanks dat ik zelf ook arts ben. Wat doktoren in het ziekenhuis ervaren, generaliseren ze op populatieniveau. Maar er zijn grotere publieke zorgproblemen dan corona. Ik pleit voor een structurele discussie.”

‘Virussen gaan hun eigen gang’

„Waarom de denkwijze over de coronapas in Europese landen zo verschilt? Het is een kwestie van een persoonlijk smaakje. We wisten, en weten, weinig over het coronavirus. Virussen gaan hun eigen gang. In Zweden sprak men daarom: ‘We weten te weinig, dus we maken geen beleid op zaken waar we weinig over weten’. In Nederland ging dat anders. Daar creëren we schade zonder dat je weet of het effect heeft. Maar soms is niks doen ook goed.

Politici spreken niet graag hardop uit dat er mensen doodgaan. Voor corona hielden we ons vast aan methodieken waarbij we probeerden het grote geheel te redden in de zorg. Er zullen mensen overlijden, met kanker of corona. Je redt de mensen met de middelen die je hebt en daarbij hoort geen voorkeursbeleid op een ic of in een ziekenhuis. Het is weer tijd om de uitgestelde zorg aan te pakken en in te zetten op de piekbelasting. De coronapas is in ieder geval het station gepasseerd.”