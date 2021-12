Metro-stelling: ‘Nederland gaat Angela Merkel nog missen’

‘Merkel heeft een enorme uitstraling gehad op de internationale politiek’

„Ik denk zeker dat Nederland Merkel gaat missen. Ze heeft een enorme uitstraling gehad op de internationale politiek. Heel beeldend was ze vaak zichtbaar op foto’s met andere regeringsleiders, als enige vrouw in een zee van donkerblauwe pakken. Voor de representatie van vrouwen in de politiek is het belangrijk dat de krachtigste leider van Europa een vrouw was. Maar het is tegelijkertijd een herinnering dat gendergelijkheid in de politiek geen gegeven is, en ook weer snel kan wegzakken.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het aandeel van vrouwen in de Duitse Bondsdag, dan is dat nu 34 procent. De vorige periode was dat 31 procent. Dat is allebei veel te laag. Gendergelijkheid in de politiek moet veel dieper gaan. Het is belangrijk dat er ook vrouwen op topposities zitten, als minister bijvoorbeeld.

Wat we ontzettend aan Merkel gaan missen is de rust die ze uitstraalt, en haar inhoudelijkheid. Ik woonde vorig jaar een tijd in Berlijn en heb haar meegemaakt tijdens de coronacrisis. Dat was zo’n groot verschil met hoe we in Nederland worden aangesproken door Rutte en De Jonge. Merkel is wetenschapper en weet waar ze het over heeft, daardoor heb je vertrouwen in haar. Ze denkt goed na over haar beleid en daarom is het niet de ene keer dit, de andere keer dat. Ze is niet joviaal, maar heeft een verfijnd gevoel voor humor, zonder dat het er dik bovenop ligt.

Merkel laat over het algemeen ook weinig emotie zien. In een toespraak rond Kerst vorig jaar, toen de coronamaatregelen weer werden aangescherpt, zei ze: ik zie het weer drukker worden bij de glühweinstalletjes, maar dat kan echt niet, het spijt me. Haar stem sloeg over toen ze dat zei. Dat moment had enorme impact omdat er niet zo vaak emoties aan haar af te lezen zijn. Een grotere tegenstelling met Rutte kun je niet hebben, die altijd enorm joviaal is.”

‘Traditionele stereotypen zitten nog altijd diepgeworteld’

„Gedurende haar politieke loopbaan heeft Merkel veel seksisme over zich heen gekregen. Toen ze begin jaren negentig als minister van Gezinszaken aantrad, was te horen dat ze daarvoor niet geschikt zou zijn omdat ze zelf geen kinderen heeft. De leider van de Groenen en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, kreeg er ook mee te maken. Toen ze nog in de race was om Bondskanselier te worden, werd gezegd: Baerbock heeft twee kleine kinderen, dus hoe kan zij in godsnaam deze functie vervullen? Ze voelde zich daarom geroepen om te zeggen dat als ze verkozen zou worden, haar man minder zou gaan werken en voor de kinderen zou gaan zorgen. Aan dit soort dingen zie je hoe diepgeworteld traditionele stereotypen nog altijd zitten.”