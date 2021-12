Metro-stelling: ‘Mental health-dagen zouden voor iedere werknemer een recht moeten zijn’

‘We moeten af van one-size-fits-all-oplossingen’

„Ik vind het een leuke stelling, omdat de stelling erkent dat psychische gezondheid op het werk belangrijk is. Dat spreekt me aan. Maar eigenlijk ben ik het verder niet eens met de stelling, omdat mental health dagen als recht voor iedere werknemer een one-size-fits-all-oplossing is. Daar moeten we juist vanaf. We moeten denk ik veel meer toe naar maatwerk, naar wat mensen echt nodig hebben. Het is niet zozeer belangrijk dat iedereen hetzelfde aanbod krijgt, maar dat iedereen dezelfde kans krijgt wat betreft uitkomst: gezond aan het werk zijn.

Dat betekent dat werkgevers en leidinggevenden oog moeten hebben voor diversiteit en daar ook flexibel in moeten zijn. Werkgevers zouden hun werknemers niet zomaar allemaal mental health-dagen moeten geven, maar moeten kijken naar wat hun mensen echt nodig hebben om gelukkig en gezond aan het werk te zijn. Dat draait vooral om goed contact tussen werkgever en werknemer. Ga in gesprek over waar werknemers stress van krijgen, zowel binnen als buiten het werk. Vervolgens kan de werkgever daar wat aan doen. Want als werknemers het goed maken, kunnen zij ook beter hun werk doen.”

‘Aan het werk zijn kan juist ook een goede buffer zijn’

„Het gesprek zou er ook om moeten gaan waar werknemers energie van krijgen. Aan het werk zijn kan juist ook een goede buffer zijn tegen allerlei vervelende dingen. Werk geeft structuur, inkomen, sociale contacten en identiteit. Je maakt dingen mee op werk en leert er nieuwe dingen. Als je maar thuis op de bank blijft zitten als je je mentaal niet goed voelt, is dat niet altijd goed voor je zelfvertrouwen. Als iemand even niet goed in zijn vel zit, is het soms bijvoorbeeld ook genoeg om hem een tijdje in een rustige omgeving te laten werken. Soms zijn simpele dingen genoeg en hoeven er dus niet meteen mental health-dagen te zijn.”