Metro-stelling: ‘Het 2G-beleid gaat te ver’

‘Geen reden om aan te nemen dat het 2G-beleid niet te rechtvaardigen valt’

„Het 2G-beleid wordt wel gezien als inbreuk op de grondrechten, maar alle maatregelen die tot dusverre zijn genomen in het kader van de bestrijding van de pandemie zijn dat. Het is maar net welke rechtvaardiging je er aan geeft. Daarnaar gekeken heb ik geen reden om aan te nemen dat het 2G-beleid niet te rechtvaardigen valt. Als jurist kan ik zeggen: er zijn geen bezwaren tegen het 2G-beleid en het gaat dus niet te ver.

Maar natuurlijk gaat het niet alleen om juridische argumenten, want het beleid moet vooral effectief zijn, en dat is een virologisch en epidemiologisch verhaal. Je kunt niet voor dit beleid gaan als je niet aannemelijk kunt maken dat het ook werkt. Dergelijke maatregelen moeten ook niet begrepen worden als poging om mensen in hun vrijheid te beknotten, maar als poging om te voorkomen dat ongevaccineerde mensen besmet raken en naar het ziekenhuis moeten. Het beleid zou ook veel meer op die manier gecommuniceerd moeten worden.”

‘Recht op privacy mag ingeperkt worden’

„Voordat de pandemie losbarstte, hebben we in Nederland al uitgezocht welke maatregelen nu wel of niet mogen. Het is aan de politiek om uit te maken of en in welke mate grondrechten ingeperkt mogen worden, ook omdat we in Nederland geen rechter hebben om dat te toetsen. Geen enkel grondwettelijk beschermd grondrecht is absoluut, er staan altijd wel voorwaarden bij. Bij het invoeren van 2G-beleid zou vooral artikel acht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden beperkt, dat is het recht op privacy. Maar datzelfde artikel zegt ook dat je dit recht mag inperken als dat een legitiem doel dient, zoals veiligheid of de volksgezondheid. Dat is nu het geval. Het recht op privacy mag ook alleen ingeperkt worden als daar een wettelijke basis is, maar ook dat is het geval in Nederland.

Een maatregel moet daarnaast bovenal proportioneel zijn: het moet niet ingrijpender zijn dan nodig. Daar kun je altijd over dubben. We weten dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg veel ruimte biedt op dit punt. Dat is vooral omdat je vrij snel kunt aanvoeren dat als je dit soort maatregelen niet invoert, we beperkende maatregelen voor iedereen moeten invoeren. Dat gaat verder dan het 2G-beleid.”