Slopend: je de hele dag maar aanpassen aan anderen

#1 De situatie

,,Ik heb echt al heel lang niets meer van mijn twee beste vriendinnen gehoord,” Alice* kijkt er een beetje verslagen bij. En er is ook boosheid. Zij was toch altijd degene met wie iedereen goed kon opschieten? Ze heeft veel vrienden met wie ze uitgaat en gezellige dingen doet. Met haar twee beste vriendinnen miste ze nooit een feestje.

Maar als ze vertelt dat ze een burn-out heeft, is er weinig begrip. Haar vrienden vinden haar ongezellig. Door de reacties van haar vriendinnen voelt ze zich eenzaam. Omdat ze bang is haar sociale contacten te verliezen probeert ze toch ‘mee te doen’, al gaat dat ten koste van haarzelf. Soms zelfs met een paniekaanval tot gevolg. Ze raakt ervan in de war. Wat kan ze doen om haar vrienden te behouden en toch goed voor zichzelf te zorgen?

#2 Achter het perfecte plaatje

Zonder dat ze het doorheeft, heeft Alice lang vriendschappen onderhouden die niet voedend zijn. Zo verzamelde ze mensen om zich heen die roddelden en weinig echte interesse in haar toonden. Over problemen werd niet gepraat. ,,We maakten vaak een flauwe grap, en dan gingen we weer door,” zegt Alice, ,,Ik dacht dat dit erbij hoorde. Het was onze manier om met moeilijke situaties om te gaan.” Al voelde dat niet altijd goed, Alice wilde zich vooral niet alleen voelen. Dus deed ze er zelf ook aan mee.

#3 De verandering

Een belangrijk onderdeel van Alice’ herstelproces is de ontdekkingstocht naar echte vriendschap. Want, als ze echt zichzelf durft te zijn bij anderen kan ze zichzelf ook meer toestaan om gewoon ‘te zijn wie ze is’. Jezelf aanpassen aan anderen vreet energie en het kan je aan het twijfelen brengen of je wel goed genoeg bent. Alice ontdekt wie ze echt wil en kan zijn, en komt sterker in haar schoenen te staan. Daardoor ziet ze in dat sommige mensen ‘kroegvrienden’ zijn en anderen je door dik en dun steunen. Door zich kwetsbaar op te stellen en niet in te leveren op wat voor haar belangrijk is, ziet ze in welke categorie mensen vallen. Dat blijkt uiteindelijk een enorme bevrijding en verrijking van haar leven.

#4 Tips om zelf meer echte vriendschappen te onderhouden

• Ontdek wat voor jou belangrijk is en doe daar meer van. Ook als jouw vrienden dat misschien gek, saai of stom vinden. De mensen die echt om je geven vinden je leuk zoals je bent en gunnen jou dat je plezier hebt in wat je doet. Ook als ze zelf misschien liever andere dingen doen.

• Stel je kwetsbaar en krachtig op. Wees open over wat je leuk vindt en van welke dingen je baalt. Als je vrienden harde grappen maken of onaardig zijn, doe er dan niet aan mee en wees eerlijk over dat het je raakt. Als je dit een keer gezegd hebt, kun je er ook voor kiezen om weg te lopen als het de volgende keer weer gebeurt.

• Investeer in de juiste mensen. Kijk goed naar wie er voor je is op moeilijke momenten en wie jou steunt in jouw successen. Spreek vaker met hen af dan met je ‘kroegvrienden’, of wees op zijn minst eerlijk naar jezelf over de rol die verschillende mensen in je leven spelen.

* De naam van de cliënt in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd

WIE IS NIENKE?

Nienke is oprichter van Jong Burnout dat maandelijks 80.000 bezoekers heeft. Ze is sociaal psycholoog, gecertificeerd yogadocent en groepscoach. Zelf kreeg ze op haar 24e een burn-out. Nu helpt ze door middel van coaching en training millennials om te gaan met de eisen van het digitale tijdperk en de prestatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is energievol leven door te investeren in de gezondheid van zowel je hart, je hoofd als je lichaam.