Ik kreeg een burn-out door mijn gezin

Wat als we met z’n allen beslissen vandaag, nu, eens wat minder te moeten, en meer gaan ont-moeten. Dat is precies wat we samen met burn-outexpert Nienke Thurlings gaan doen. Op zondag, zodat je beslagen ten ijs komt voor de drukke werkweek.

#1 De situatie

,,Hij ziet gewoon echt niet hoeveel ik doe. En zelf begrijp ik eigenlijk ook niet hoe ik zoveel stress kan hebben. Ik heb immers geen baan." Aan het woord is Sabine*. Ze heeft drie kinderen en omdat haar man fulltime werkt, doet zij alles in huis en voor het gezin. Ze is bovendien ook betrokken bij de ouderraad en helpt regelmatig mee met het organiseren van leuke dingen op school. Dat wordt ook wel een beetje van haar verwacht, 'omdat ze geen baan heeft naast het gezin'.

Het afgelopen halfjaar loopt Sabine voor haar gevoel steeds meer achter de feiten aan. ’s Ochtends komt ze moeilijk uit bed. En in de avond zit haar hoofd zo vol dat ze een glas wijn nodig heeft om te kunnen ontspannen. Haar man heeft weinig begrip voor de situatie. Die zegt: 'als je een dag op kantoor bent geweest, weet je pas echt wat werkdruk is.’ Als hij diezelfde avond achteloos zijn vuile was in een hoek gooit in plaats van in de wasmand, ontploft Sabine en krijgt ze haar eerste flinke paniekaanval.

#2 Achter het perfecte plaatje

Aan de buitenkant lijkt het misschien een makkelijk leven, maar Sabine heeft eigenlijk een baan die nooit ophoudt. Omdat haar man weigert bij te dragen in het huishouden staat ze overal alleen voor. Als haar kinderen ziek zijn, staat zij midden in de nacht op. En ook overdag moet ze veel regelen in huis, voor school, haar man en kinderen.

Ze voelt zich bovendien schuldig dat ze geen baan heeft naast haar gezin. In tijdschriften ziet ze vaak artikelen voorbij komen over stoere carrièrevrouwen. Dat geeft haar het gevoel dat haar rol als thuisblijfmoeder minder belangrijk is. Om zichzelf te bewijzen, neemt ze er op school steeds meer vrijwilligerstaken bij. Er blijft ongemerkt nog maar weinig tijd over om dingen te doen waar ze als individu voldoening uit haalt. Ze wordt geleefd.

#3 De verandering

Sabine gaat ontdekken wie zíj is, als zelfstandig mens, los van anderen. Dat blijkt in eerste instantie nog een behoorlijke uitdaging. Ze is gewend zichzelf te zien door de ogen van anderen en in de rol van moeder. Een uur in het park met een boek en thee gaat vergezeld van een schuldgevoel; ‘ik had mijn kinderen nu ook mee kunnen nemen’. Langzaam gaat ze echter inzien dat ze juist door deze momenten voor zichzelf meer energie voor haar kinderen heeft. En het is ook gewoon fijn om iets voor zichzelf te doen! Ze geniet weer van me-time, zoals ze deed voordat ze een gezin kreeg. Ook heeft ze voor haar man inzichtelijk gemaakt wat ze allemaal doet op een dag. Daardoor steunt hij haar nu meer en vormen ze weer een team.

#4 Tips om goed voor jezelf én je gezin te zorgen

Als je het gevoel hebt dat jouw gezinssituatie je stress bezorgt, schrijf dan eens op wat je allemaal doet op een dag. Je kunt dit als een soort dagboekje - uur voor uur - bijhouden. Het gaat dan niet alleen om concrete ‘taken’, maar bijvoorbeeld ook om het kalmeren van een humeurig kind. Je schrijft achter elke taak of het je energie kostte of gaf. Zo zie je langzaam maar zeker waar de grootste energielekken op een dag ontstaan.

Ben je overspannen of heb je een burn-out, maar heb je geen (betaald) werk? Besef dan dat burn-out en overspannenheid ook door andere dingen kunnen komen. Het ontstaat als je consequent over je grenzen gaat en daardoor langzaam maar zeker uitgeput raakt. Zoek professionele hulp als je het gevoel hebt dat je er op eigen kracht niet meer uit komt.

Al heb je geen (betaald) werk, je hebt recht op tijd voor jezelf. Spreek met je partner af dat je bijvoorbeeld een vaste dag en tijd in de week een aantal uur voor jezelf hebt, waarin hij of zij voor het huis en de kinderen zorgt. Dan kun jij lekker met vriend(inn)en op stap of iets leuks voor jezelf doen.

* De naam van de cliënt in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd

WIE IS NIENKE?

Nienke is oprichter van Jong Burnout dat maandelijks 100.000 unieke bezoekers heeft. Ze is sociaal psycholoog, gecertificeerd yogadocent en groepscoach. Zelf kreeg ze op haar 24e een burn-out. Nu helpt ze door middel van coaching en training millennials om te gaan met de eisen van het digitale tijdperk en de prestatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is energievol leven door te investeren in de gezondheid van zowel je hart, je hoofd als je lichaam.