Het mooiste meisje van de klas

Wat als we met z’n allen beslissen vandaag, nu, eens wat minder te moeten, en meer gaan ont-moeten. Dat is precies wat we samen met burn-outexpert Nienke Thurlings gaan doen. Op zondag, zodat je beslagen ten ijs komt voor de drukke werkweek.

#1: DE SITUATIE

“Ik voel me zo moe en verdrietig,” is het eerste wat Kim* zegt als ik haar ontmoet. “Ik word gewoon nergens meer vrolijk van, snap je? Ik ben alleen nog maar bezig met wat anderen van me denken als ze me zien.”

Kim is een natuurlijke schoonheid, maar ze werkt ook enorm hard voor haar uiterlijk. Ze staat vroeg op om haar haren te stylen en make-up aan te brengen. Ook let ze op wat ze eet en zorgt ze dat ze vaak naar de sportschool gaat. Uiteindelijk gaat dit zo ver dat ze alle calorieën telt die ze eet op een dag en in paniek raakt als ze haar sportmoment een keer niet haalt. Zonder make-up voelt ze zich lelijk. Zo lelijk dat ze gelooft dat ze niets waard is als ze haar make-up en sportregime niet streng bewaakt. Dit kost haar zo enorm veel energie dat ze geen raad meer weet met zichzelf.

#2: ACHTER HET PERFECTE PLAATJE

Hoewel Kim er in de ogen van de buitenwereld uitziet als de perfecte schoonheid, heeft ze zelf het contact met haar lichaam verloren. Op de middelbare school werd ze erg in haar uiterlijk bevestigd. Ook haar oma en moeder hechtten veel waarde aan de juiste kleding en slank blijven. Daardoor kan Kim maar moeilijk ontspannen in haar lichaam.

Ze kan niet meer in de spiegel zien wat een ander ziet. Het maakt niet uit hoe vaak ze sport en welke make-up look ze aanbrengt. Ze blijft onzeker. In haar streven naar het ideaalplaatje raakt ze steeds verder uitgeput en ongelukkig. Het gevoel mooi te zijn is dus niet aan de buitenkant te vinden. Tijd om op een andere manier te kijken!

#3: DE VERANDERING

Kim leert inzien dat het lichaam een ervaring is en geen ding. Ze heeft haar eigen lichaam onbewust altijd behandeld alsof het een pop is. Daardoor voelt ze niet goed meer wat ervoor zorgt dat ze goed in haar vel zit. Ze moet opnieuw ervaren hoe haar lichaam met haar communiceert. We werken aan het loslaten van door de jaren heen opgebouwde spierspanningen. Dit kan door ademoefeningen, yoga en vrije dansvormen. Hierbij ligt de nadruk niet op sportprestaties, maar voelen wat er in het lichaam gebeurt. Gewoon in de dans opgaan of tot in de vingertoppen ervaren hoe een yoga-oefening voelt, bijvoorbeeld. Na verloop van tijd leert ze te genieten van dit gevoel. Daardoor voelt ze zich mooier en zelfverzekerder.

#4: TIPS OM JE MOOI TE VOELEN VAN BINNENUIT

Je zelfverzekerd voelen van binnenuit begint met de reacties van je eigen lichaam leren kennen. Stel jezelf door de dag heen af en toe eens de vraag of je ergens in je lichaam spanning vasthoudt. Welk gebied is het snelst gespannen? En op welke momenten? Wees liever voor jezelf door dit soort momenten te beperken.



Wil je een liefdevoller contact met je lichaam en uiterlijk opbouwen? Begin dan met bewust aandacht geven aan je lichaam. Neem na het douchen bijvoorbeeld de tijd om jezelf rustig in te smeren met bodylotion.

Een beter, meer ontspannen contact met je lichaam en uiterlijk kun je ook krijgen door regelmatig te dansen (al is het een gek rondje door het huis), zonder dat het mooi hoeft te zijn. Gewoon plezier maken.

En met sport en voeding is het natuurlijk prima als jij jezelf doelen stelt, maar het belangrijkste is dat je er met plezier, zonder stress en op een gezonde manier mee bezig bent.

Heb jij ook een vraag over stress? Dan kun je deze aan Nienke stellen door een mailtje te sturen naar eindredactie@metronieuws.nl.

* De naam van de cliënt in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd

WIE IS NIENKE?

Nienke is oprichter van Jong Burnout dat maandelijks meer dan 80.000 bezoekers heeft. Ze is sociaal psycholoog, gecertificeerd yogadocent en groepscoach. Zelf kreeg ze op haar 24e een burn-out. Nu helpt ze door middel van coaching en training millennials om te gaan met de eisen van het digitale tijdperk en de prestatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is energievol leven door te investeren in de gezondheid van zowel je hart, je hoofd als je lichaam.