Als je partner met een burn-out thuis komt te zitten

Wat als we met z’n allen beslissen vandaag, nu, eens wat minder te moeten, en meer gaan ont-moeten. Dat is precies wat we samen met burn-outexpert Nienke Thurlings gaan doen. Op zondag, zodat je beslagen ten ijs komt voor de drukke werkweek.

#1: De situatie

,,De bom is nu echt gebarsten." Sofie* kijkt me stuurs aan. ,,Ik neem hem echt alles uit handen, maar alles is teveel voor Stijn. Hij vliegt bij het minste of geringste uit zijn slof. De rest van de tijd zit hij wezenloos op de bank voor zich uit te staren. Hij kan nog geen sok in de was gooien, lijkt het wel.”

Sofie’s vriend Stijn* is een paar maanden eerder met een burn-out thuis komen te zitten. Vreselijk voor haar om aan te zien. Bovendien begrijpt ze ook niet goed wat ze fout doet. Ze doet alles wat ze kan om hem te helpen; neemt thuis alles voor haar rekening, probeert het gezellig te maken en veel samen te ondernemen. Toch lijkt hij nauwelijks in beweging te krijgen. Ze voelt zich niet gewaardeerd en radeloos. Ze wil Stijn helpen en de relatie goed houden. De extra stress begint haar nu langzaamaan ook op te breken.

#2: Achter het perfecte plaatje

Onbewust heeft Sofie een plaatje in haar hoofd van ‘hoe het hoort’, namelijk dat zij bepaalde dingen moet doen of laten om Stijn gelukkig en gezond te maken.

Burn-out is echter een langdurig proces, vol pieken en dalen. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat je er bent voor de burn-outer, maar ook dat je goed voor jezelf blijft zorgen.

Sofie raakt steeds meer op Stijn gericht en vergeet daarbij zichzelf. Bovendien levert haar constante aandacht en bezorgdheid Stijn extra druk op. Een druk die hij er op dit moment niet goed bij kan hebben, waardoor hij ontploft. Dit blijkt hem veel verdriet en schuldgevoelens op te leveren. Zo raakt het stel samen in een energievretende cirkel die hun relatie en gezondheid weinig goeds doet.

#3: De verandering

Stijn en Sofie leren opnieuw met elkaar communiceren over wat ze nodig hebben en belangrijk vinden. Er wordt eerlijk gepraat over wat ze allebei aan kunnen, wat energie geeft of juist vreet en ze komen met oplossingen (zoals een schoonmaker).

Binnen de mogelijkheden proberen ze de relatie nieuw leven in te blazen. Waar ze vroeger avondenlang met vrienden in de kroeg gingen, zitten ze nu op de bank, met de tv aan. Ze besluiten weer eens vrienden uit te nodigen, lekker de koken en een fles wijn open te trekken. Ze spreken hun waardering meer naar elkaar uit en blijven het gezamenlijk doel voor ogen houden: een leuke relatie.

#4: Tips om jouw partner met burn-out te steunen

Bespreek op een rustig moment met elkaar wat je beiden nodig hebt in je relatie. Dat kan gaan over het onderlinge contact, maar ook de verdeling van het huishouden. Het is daarbij belangrijk om open te staan voor wat de ander zegt. Stel vragen en probeer zonder oordeel te luisteren.

Wees eerlijk over wat je te geven hebt. Dit geldt voor zowel degene met burn-out als de partner. Als jullie hierdoor tot de ontdekking komen dat sommige dingen simpelweg niet lukken, probeer dan een andere oplossing te vinden.

Blijf samen leuke dingen doen!

* De namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd

