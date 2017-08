Leven van high naar high

Knallen op werk. CV-building als een malle. Nog een beetje netwerken in je vrije uurtjes. En natuurlijk ook even een sociaal leven onderhouden waar Kim Kardashian jaloers op is. Door, door, door, door, doooooor!

Ho. Stop. Wat als we met z’n allen beslissen vandaag, nu, eens wat minder te moeten, en meer gaan ont-moeten. En dat is dus precies wat we samen met burn-outexpert Nienke Thurlings gaan doen. Op zondag, zodat je beslagen ten ijs komt voor de drukke werkweek. Deze week nemen we voorgoed afscheid van…prestatiedruk.

#1: De situatie

Als Janine (20) voor het eerst bij me binnenkomt, ziet ze er uitgeblust uit: “Ik overzie het allemaal niet meer. Er is zo ontzettend veel wat ik moet doen en ik heb het gevoel dat er van alle kanten aan me getrokken wordt. Ik pieker de hele dag, ben kortademig en heb het gevoel dat ik constant achter de feiten aanloop. Door dat gejaagde gevoel slaap ik slecht en kan ik nergens echt van genieten. Het voelt altijd alsof ik iets beters met mijn tijd zou kunnen doen…”

Het blijkt dat Janine twee baantjes heeft, studeert en ook nog eens actief betrokken is bij een studievereniging. Ze wil altijd in alles de beste zijn. Ze voelt dat ze pas goed genoeg is als ze goede cijfers haalt en zelf haar studie bekostigt. Iedereen is dol op haar harde werk en inzet. Maar ondertussen vindt ze haar leven eigenlijk helemaal niet zo leuk meer…

#2: Achter het perfecte plaatje

Aan de buitenkant lijkt Janine alles goed te doen. Ze is zelfstandig, populair en haalt goede cijfers, maar vanbinnen is ze doodongelukkig. De bevestiging dat ze goed presteert, geeft een korte kick. Dat maakt dat ze zich in het moment even euforisch voelt. Ze leeft als het ware van high naar high. Hierdoor is een verslaving ontstaan. Ze wordt steeds afhankelijker van de prestaties, terwijl die levensstijl haar tegelijkertijd ook uitput. Het is een vicieuze cirkel.

#3: Gedrag veranderen

Herken jij je in het verhaal van Janine? Belangrijk is dan dat je strategieën moet gaan ontwikkelen die je zowel op de lange als de korte termijn helpen. Je hebt waarschijnlijk een flinke ‘energie-achterstand’ opgebouwd waardoor serieuze problemen kunnen ontstaan; je hormoonspiegel raakt uit balans, je concentratievermogen neemt af en je weerstand gaat omlaag. Dat kan leiden tot depressie, burn-out en je kunt ook lichamelijk ziek worden. Een oplossing met direct effect: meer rust en regelmaat.

Voor de lange termijn is het belangrijk dat je diezelfde rust vasthoudt en combineert met meer zelfwaardering. Zo hoeft je geen bevestiging meer te halen uit de buitenwereld. Presteren kan dan nog steeds, maar dan op een manier waar jij gelukkig van wordt.

Door je dag duidelijk te kaderen (begin, midden, eind) en tijd voor jezelf te nemen, ontstaat er weer rust en overzicht. Door regelmatig pauzes in te lassen, word je effectiever en energieker. Je stelt prioriteiten en stopt met multitasken.

#4: Tips om zelf om te gaan met prestatiedruk

Het is wetenschappelijk bewezen dat multitasken niet werkt. Je bent het meest effectief direct na een pauze. Je concentratievermogen neemt na ongeveer een uur sterk af. Werk daarom volgens de Pomodoro-methode: 25 minuten werken aan één taak zonder afleiding, 5 minuten pauze. Zet een kookwekker om dit ritme vol te houden. Zorg voor een avond- en ochtendritueel. Je hersenen gaan dan ‘herkennen’ dat het tijd is om wakker te worden of juist te gaan slapen. Je slaapt daardoor ook sneller in. Neem het eerste en laatste uur van de dag om iets ontspannends te doen en goed voor jezelf te zorgen, zonder televisie, telefoon of andere schermen. Je kunt daarbij denken aan meditatie en ontbijten in de ochtend, en een goed boek en een kop thee in bed in de avond. Als je meer zelfwaardering voelt heb je minder bevestiging nodig. Zelfwaardering bouw je op door tijd met jezelf door te brengen en meer te doen van wat je leuk vindt. Je ochtend- en avondritueel zijn hiervoor het perfecte moment.

Heb jij ook een vraag over stress? Dan kun je deze aan Nienke stellen door een mailtje te sturen naar eindredactie@metronieuws.nl.

Wie is Nienke?

Nienke is oprichter van Jong Burnout, dat maandelijks 80.000 bezoekers heeft. Ze is sociaal psycholoog, gecertificeerd yogadocent en groepscoach. Zelf kreeg ze op haar 24e een burn-out. Nu helpt ze door middel van coaching en training millennials om te gaan met de eisen van het digitale tijdperk en de prestatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is energievol leven door te investeren in de gezondheid van zowel je hart, je hoofd als je lichaam.