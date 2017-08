En toen barstte plots mijn perfecte Instagram-bubbel

Wat als we met z’n allen beslissen vandaag, nu, eens wat minder te moeten, en meer gaan ont-moeten. Dat is precies wat we samen met burn-outexpert Nienke Thurlings gaan doen. Op zondag, zodat je beslagen ten ijs komt voor de drukke werkweek. Deze week nemen we voorgoed afscheid van... het perfecte Instagram-leven.

#1: De situatie

,,Ik snap er niets van", voor me zit een knappe, afgetrainde jongen. ,,Want ik heb echt álles, weet je." Hij maakt er een wijd gebaar bij en begint direct daarna op zijn vingers te tellen; ,,mooie auto, lekker feesten in het weekend en ik ben een van de topverkopers in mijn bedrijf. Maar ik kan het niet meer. Laatst moest ik mijn auto aan de kant van de weg zetten. Hartkloppingen. Echt, ik dacht dat ik doodging."

Aan het woord is Levi*, een snelle salesjongen van 24. Naast een drukke baan en feestjes is hij dagelijks in de sportschool te vinden. Als mensen hem vragen of hij een vriendin heeft, zegt hij grappend, ,,eentje maar?" Ieder weekend komen er wel nieuwe telefoonnummers van mooie vrouwen bij. Hij heeft een ‘Insta-perfect’ leven. Letterlijk. Want alles wat hij meemaakt gaat op social media. Mét een filtertje, ‘om het er allemaal nog net wat strakker uit te laten zien'.

Tot het moment dat hij omvalt. Hij moet zijn auto op de vluchtstrook parkeren, want alles duizelt en hij kan niets meer. De huisarts constateert een burn-out.

#2: Achter het perfecte plaatje

Levi is gewend geraakt zijn leven door een filter te leven. Hij dacht dat geluk te koop was. Met een afgetraind lichaam. Een schare mooie dames. Feestjes, dure kleding, vakanties en auto’s. En nooit een traan laten. Altijd stoer zijn. Want dat is toch zoals het hoort? Als je social media en televisie mag geloven, tenminste... Als je die alfaman bent, heb je het gemaakt. Maar de werkelijkheid ligt net iets anders...

#3: De verandering

Na de diagnose 'burn-out' komt Levi dichterbij zijn gevoel. En dat is in het begin best ongemakkelijk voor hem, want écht goed luisteren naar de signalen die zijn lijf geven, is iets wat hij al lang niet meer heeft gedaan.

Naar zijn gevoel luisteren zorgt hier en daar voor radicale keuzes. Hij verkoopt zijn dure auto, zodat hij tijd en geld heeft om uit te zoeken wat hij echt wil met zijn leven. Veel mensen verdwijnen als vanzelf uit zijn leven, maar twee mensen komen onverwachts dichtbij hem te staan.

Zijn zelfverzekerdheid komt steeds meer van binnenuit, in plaats van dat hij het ontleent aan zijn sociale status. Hij houdt van sales en keert terug naar zijn werk, maar met meer rust.

#4: Tips om zelf minder Insta-perfect te hoeven zijn

Besef dat veel van wat je op social media ziet een aangepaste versie van de werkelijkheid is. Niemand zet die vuilniszakken die nog op het balkon staan op de foto.



Voor wie een echte mindshift wil maken: kies er juist op leuke uitjes en stapavonden voor om geen foto’s te plaatsen op social media. Wees met je aandacht bij de gezelligheid, gesprekken en de dansvloer, en laat je telefoon in je tas of broekzak.



Je bent in de eerste plaats een levend mens met gevoelens en emoties. Wees niet te hard voor jezelf en geef ruimte aan je emoties. Je hoeft niet altijd stoer te zijn of alles onder controle te hebben.



Een goede manier om erachter te komen wat je daadwerkelijk voelt, is iedere ochtend drie pagina’s in een dagboek schrijven, direct na het wakker worden. Schrijf gewoon alles op wat er in je opkomt (ook als is het ‘bleh, ik heb geen zin om te schrijven nu’). Na ongeveer twee weken zie je beter welke gevoelens en gedachten er onbewust in je hoofd spelen.

Heb jij ook een vraag over stress? Dan kun je deze aan Nienke stellen door een mailtje te sturen naar eindredactie@metronieuws.nl

*De naam van de cliënt in dit artikel is om privacyredenen gefingeerd.

WIE IS NIENKE?

Nienke is oprichter van Jong Burnout, dat maandelijks 80.000 bezoekers heeft. Ze is sociaal psycholoog, gecertificeerd yogadocent en groepscoach. Zelf kreeg ze op haar 24e een burn-out. Nu helpt ze door middel van coaching en training millennials om te gaan met de eisen van het digitale tijdperk en de prestatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is energievol leven door te investeren in de gezondheid van zowel je hart, je hoofd als je lichaam.