Stelling van de dag: ‘Autorijden is te duur geworden voor mensen die geen goed ov-alternatief hebben’
In 2027 gaat de wegenbelasting in heel Nederland omhoog, maar hoeveel hangt af van waar je woont. Voor precies dezelfde benzineauto betaal je in Zuid-Holland volgend jaar maar liefst 80 euro meer dan in Noord-Holland. En voor miljoenen automobilisten blijft het niet bij de landelijke belastingverhoging.
De prijzen aan de pomp zijn ook niet meer wat ze ooit waren, wat het voor veel mensen moeilijk maakt om van A naar B te komen. Dat geldt zeker voor mensen met een kleiner budget. Het openbaar vervoer is niet voor iedereen een goed alternatief, dus zit een deel van de bevolking in een lastig parket.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- CBS ziet armoede onder werkenden stijgen: vooral deze groep heeft het financieel steeds zwaarder
- Voormalige loft van Wesley Sneijder staat te koop voor bijna 4 miljoen: dit krijg je ervoor
- Het ijskoude weer zet voorlopig nog door: dit weekend kans op sneeuw
- Kinderloze coach vindt kinderopvang ‘niet normaal’: Eva Munnik is helemaal klaar met dit soort advies
- Blikjesraper André (56) na gokverslaving al 15 jaar dakloos, maar hij krijgt een nieuwe kans in een mooie hotelkamer