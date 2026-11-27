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Stelling van de dag: ‘Autorijden is te duur geworden voor mensen die geen goed ov-alternatief hebben’

In 2027 gaat de wegenbelasting in heel Nederland omhoog, maar hoeveel hangt af van waar je woont. Voor precies dezelfde benzineauto betaal je in Zuid-Holland volgend jaar maar liefst 80 euro meer dan in Noord-Holland. En voor miljoenen automobilisten blijft het niet bij de landelijke belastingverhoging.

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De prijzen aan de pomp zijn ook niet meer wat ze ooit waren, wat het voor veel mensen moeilijk maakt om van A naar B te komen. Dat geldt zeker voor mensen met een kleiner budget. Het openbaar vervoer is niet voor iedereen een goed alternatief, dus zit een deel van de bevolking in een lastig parket.

'Autorijden is te duur geworden voor mensen die geen goed ov-alternatief hebben' Kies een optie Eens. Oneens. Stem Eens. Gestemd 94% Oneens. Gestemd 6%

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