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Rijbewijs straks direct kwijt na ernstig verkeersdelict: ook hoger beroep houdt rijverbod niet tegen

Automobilisten die zich schuldig maken aan ernstige verkeersovertredingen, kunnen in de toekomst sneller hun rijbewijs kwijtraken. De regels worden aangescherpt, waardoor justitie eerder kan ingrijpen bij gevaarlijk rijgedrag.

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Ook krijgt justitie meer mogelijkheden om overtreders aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe maatregelen wil de overheid voorkomen dat mensen die een ernstig gevaar vormen op de weg onnodig lang achter het stuur kunnen blijven zitten.

Rechter kan rijverbod direct laten ingaan, ook bij hoger beroep

De belangrijkste verandering is dat een rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid voortaan onmiddellijk kan laten ingaan. Tot nu toe kon een veroordeelde in veel gevallen blijven rijden zolang een hoger beroep liep. Die mogelijkheid verdwijnt. Wie in beroep gaat tegen het vonnis, mag dus niet automatisch achter het stuur blijven zitten, meldt het AD.

Ook kan de rechter het rijbewijs ongeldig verklaren. Wie daarna weer wil autorijden, moet opnieuw rijexamen doen bij het CBR. Rijden terwijl een rijverbod geldt, kan leiden tot maximaal een jaar gevangenisstraf.

Ook officier van justitie kan rijontzegging direct laten ingaan

Een opvallende uitbreiding is dat niet alleen de rechter, maar ook de officier van justitie een rijverbod onmiddellijk mag laten ingaan. Dat kan bij een strafbeschikking: een straf die het Openbaar Ministerie zelf oplegt, zonder tussenkomst van een rechter.

De maatregelen gelden niet alleen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, maar ook voor andere ernstige verkeersdelicten. Denk aan roekeloos rijgedrag en het doorrijden na een ongeval.

Alcoholmeter controleert via zweet of veroordeelde alcohol drinkt

Naast de aanscherping van de verkeersregels heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met de invoering van de verplichte alcoholmeter. Dat is een enkelband die via het zweet op de huid meet of iemand alcohol heeft gedronken.

De maatregel is onder meer bedoeld voor mensen die na een veroordeling voor geweld onder invloed een alcoholverbod hebben gekregen. Tot nu toe controleerde de reclassering dit meestal twee keer per week door middel van urinemonsters. Maar die controles geven een momentopname, waardoor het mogelijk was dat iemand tussendoor toch alcohol dronk zonder dat dit werd ontdekt.

Auto kan bij ernstige verkeerszaken in beslag worden genomen

Met de alcoholmeter moet daar verandering in komen. Doordat het alcoholgebruik voortdurend wordt gecontroleerd, kunnen overtredingen sneller worden vastgesteld. Daarnaast moet de maatregel mensen helpen om hun alcoholgebruik onder controle te krijgen en uiteindelijk hun drinkpatroon te doorbreken.

Daarnaast kan een auto bij ernstige verkeerszaken binnenkort (tijdelijk) in beslag worden genomen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het voertuig nodig is voor onderzoek naar een zwaar ongeval of als het een rol speelt bij een ernstig strafbaar feit.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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