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Zwaargewonden bij aanrijding bus en vrachtwagen bij Lelystad

Op de N302 bij Lelystad zijn minstens vijf zwaargewonden gevallen bij een aanrijding tussen een lijnbus en een vrachtwagen. Dat meldt de politie. Een woordvoerder zegt dat er veel hulpverlening aanwezig is en de toedracht en het exacte aantal gewonden nog niet bekend zijn. Voor het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen. De vijf gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

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De bus is van ov-bedrijf EBS. „Door de vrachtauto is de zijkant van de bus helemaal opgetrokken”, aldus een woordvoerder. Daardoor zijn meerdere buspassagiers gewond geraakt. Op beelden is te zien dat de vrachtwagen betonnen palen vervoert waarvan er een is afgebroken, en dat de zijkant van de bus zwaar beschadigd is. „Dit was heftig”, zegt de woordvoerder.

ANP

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