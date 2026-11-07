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Prijzen aan de Nederlandse pomp dalen verder

De gemiddelde brandstofprijzen bij Nederlandse tankstations zijn verder gedaald. Als gevolg van een recente daling van de olieprijzen zakte de benzineprijs donderdag al onder de 2,50 euro, het laagste niveau sinds begin juli.

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De adviesprijs voor een liter Euro95 bedraagt zaterdag 2,457 euro, dat is 0,6 cent minder dan op vrijdag, volgens cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Op 10 oktober bereikte de benzineprijs nog de hoogste stand ooit, met een gemiddelde adviesprijs van 2,732 euro. Een liter diesel kost gemiddeld 2,60 euro, wat 1,2 cent goedkoper is dan een dag eerder.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans alleen bij tankstations langs de snelweg gevraagd. Elders kan vaak goedkoper getankt worden.

Straat van Hormuz

De brandstofprijzen in Nederland zijn nog steeds fors hoger dan voor het uitbreken van de Iranoorlog eind februari. Toen was de adviesprijs voor Euro95 nog 2,285 euro. Een liter diesel kostte voor het uitbreken van de oorlog 2,084 euro.

De wereldwijde olieprijzen zijn door de oorlog flink gestegen. Dat komt vooral door de sluiting van de Straat van Hormuz, waar voor het conflict in het Midden-Oosten 20 procent van de wereldwijde oliehandel doorheen ging. Hierdoor zijn automobilisten aan de pomp ook al langer veel duurder uit. Eerder deze week gingen de olieprijzen wel weer wat omlaag door de hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog in het Midden-Oosten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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