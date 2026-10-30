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Bijna 6 op de 10 vrouwen voelen zich onzeker achter het stuur in het donker: rijcoach legt uit waarom

Bijna zes op de tien vrouwelijke automobilisten voelen zich minder zeker achter het stuur zodra het donker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van OSW. Nu de wintertijd is ingegaan, legt rijcoach Alieke Terpstra uit waarom.

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Eerder bleek al dat de wintertijd bij veel automobilisten gevoelens van angst met zich meebrengt. Maar liefst één op de vier Nederlanders vindt het niet prettig om in het donker de weg op te gaan.

59 procent van de vrouwen voelt zich onzeker tijdens autorijden in het donker

Nu blijkt dat bijna zes op de tien vrouwelijke automobilisten (59 procent) zich in het donker minder zeker achter het stuur voelen dan bij daglicht. Onder mannen is dat 30 procent. Dit blijkt uit onderzoek van OSW onder 1125 Nederlanders. Volgens Alieke Terpstra, eigenaar en rijcoach van De Rijangstpraktijk, kan het donker bestaande onzekerheid en rijangst versterken.

„Als je autorijden al spannend vindt, kan het donker die angst versterken. Je hebt het gevoel dat je situaties minder goed kunt overzien en inschatten. Ook de angst om iets over het hoofd te zien of onverwacht voor een situatie te komen staan, kan toenemen”, aldus Terpstra.

De overgang naar de wintertijd lijkt ook voor een deel van de automobilisten een rol te spelen. Bijna een derde van de vrouwen (32 procent) geeft aan zich in de eerste dagen na het ingaan van de wintertijd onzekerder te voelen tijdens het autorijden in de avond. Onder mannen is dat 13 procent.

Waarom voelen vrouwen zich vaker onzeker achter het stuur?

Dat vrouwelijke automobilisten zich sneller onzeker voelen in het donker, kan meerdere verklaringen hebben. Denk bijvoorbeeld aan rijervaring, zelfvertrouwen en de manier waarop iemand met spanning omgaat. Ook het zicht kan een rol spelen. Ruim de helft van de vrouwen (55 procent) vindt het in het donker moeilijker om andere weggebruikers, obstakels of verkeerssituaties op tijd te zien. Onder mannen geldt dat voor 38 procent.

Opvallend genoeg ziet Terpstra in haar praktijk relatief veel vrouwen tussen de 40 en 60 jaar met rijangst. In deze levensfase kunnen hormonale veranderingen mogelijk van invloed zijn op hoe iemand zich voelt. „Hormonale schommelingen kunnen van invloed zijn op angst en stress, maar rijangst is complex en ontstaat niet door één enkele factor.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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