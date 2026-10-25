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Tientallen vluchten vanaf Schiphol geschrapt door harde wind

SCHIPHOL - Een reiziger op luchthaven Schiphol. Er is slechts zeer beperkt vliegverkeer mogelijk vanwege slecht weersomstandigheden. Door een combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht moet luchtvaartmaatschappij KLM 207 vluchten schrappen. ANP KOEN VAN WEEL
ANP / ANP / Koen van Weel

Er zijn zondag vluchten geschrapt vanaf Schiphol door harde wind. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven. Volgens het vluchtschema op de website gaat het om tientallen vluchten van KLM, maar ook van easyJet en Lufthansa.

Volgens de woordvoerder zijn door de harde westenwind niet alle start- en landingsbanen beschikbaar en kunnen minder vliegtuigen aankomen en vertrekken. „Luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchtschema hierop aan. Reizigers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen.”

Reizigers krijgen informatie over hun vlucht, volgens Schiphol, rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij. KLM laat via een woordvoerder weten dat alle passagiers zaterdag al zijn geïnformeerd en worden omgeboekt naar de eerstvolgende mogelijkheid. „We vinden het heel vervelend voor de reizigers die hiermee te maken hebben.” Volgens KLM gaat het om 149 geannuleerde vluchten van en naar Schiphol.

Onder meer luchtvaartmaatschappij KLM annuleerde vrijdag en zaterdag ook al tientallen vluchten vanwege de harde wind in Nederland.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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