Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tientallen vluchten vanaf Schiphol geschrapt door harde wind

Er zijn zondag vluchten geschrapt vanaf Schiphol door harde wind. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven. Volgens het vluchtschema op de website gaat het om tientallen vluchten van KLM, maar ook van easyJet en Lufthansa.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Volgens de woordvoerder zijn door de harde westenwind niet alle start- en landingsbanen beschikbaar en kunnen minder vliegtuigen aankomen en vertrekken. „Luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchtschema hierop aan. Reizigers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen.”

Reizigers krijgen informatie over hun vlucht, volgens Schiphol, rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij. KLM laat via een woordvoerder weten dat alle passagiers zaterdag al zijn geïnformeerd en worden omgeboekt naar de eerstvolgende mogelijkheid. „We vinden het heel vervelend voor de reizigers die hiermee te maken hebben.” Volgens KLM gaat het om 149 geannuleerde vluchten van en naar Schiphol.

Onder meer luchtvaartmaatschappij KLM annuleerde vrijdag en zaterdag ook al tientallen vluchten vanwege de harde wind in Nederland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties