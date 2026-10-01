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Stelling van de dag: ‘Werkgevers moeten thuiswerken stimuleren om de drukte op de Nederlandse wegen te verminderen’

Vanochtend ontstond de drukste donderdagochtendspits van 2026, volgens Rijkswaterstaat. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 09.00 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd.

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De drukte komt volgens een woordvoerder door de regen en door ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files vanwege ongelukken. Op beide wegen was het verkeer ongeveer 70 minuten vertraagd.

'Werkgevers moeten thuiswerken stimuleren om de drukte op de Nederlandse wegen te verminderen' Kies een optie Eens, dat creëert veel meer flexibiliteit. Oneens, op kantoor werken blijft belangrijk. Stem Eens, dat creëert veel meer flexibiliteit. Gestemd 65% Oneens, op kantoor werken blijft belangrijk. Gestemd 35%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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