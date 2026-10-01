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Redactie Verkeer vandaag
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Stelling van de dag: ‘Werkgevers moeten thuiswerken stimuleren om de drukte op de Nederlandse wegen te verminderen’

Stelling van de dag: 'Werkgevers moeten thuiswerken stimuleren om de drukte op de Nederlandse wegen te verminderen'
Foto: ANP / Ramon van Flymen

Vanochtend ontstond de drukste donderdagochtendspits van 2026, volgens Rijkswaterstaat. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 09.00 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd.

De drukte komt volgens een woordvoerder door de regen en door ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files vanwege ongelukken. Op beide wegen was het verkeer ongeveer 70 minuten vertraagd.

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Geschreven door Redactie

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