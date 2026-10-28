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Stelling van de dag: ‘Verkeersboetes moeten afhangen van iemands inkomen’

Begin deze maand werd aangekondigd dat verkeersboetes in prijs stijgen. Je betaalt vanaf 2027 450 euro voor telefoongebruik achter het stuur en 330 euro voor door een rood licht rijden. Gisteren bleek dat de boetes voor fietsers ook stijgen. Maar raken zulke boetes overtreders hard genoeg, of moet de hoogte van een boete gekoppeld worden aan iemands inkomen?

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Fietsers die hun telefoon vasthouden tijdens het fietsen of door rood rijden, betalen daarvoor vanaf 1 januari 2027 10 euro meer. De boete voor het vasthouden van een telefoon stijgt daarmee naar 180 euro. Als je door rood rijdt, betaal je in het vervolg 130 euro.

'Verkeersboetes moeten afhangen van iemands inkomen' Kies een optie Eens, dat raakt harder dan een vast bedrag. Oneens, mensen moeten niet harder gestraft worden omdat ze meer verdienen. Stem Eens, dat raakt harder dan een vast bedrag. Gestemd 36% Oneens, mensen moeten niet harder gestraft worden omdat ze meer verdienen. Gestemd 64%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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