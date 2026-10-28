Stelling van de dag: ‘Verkeersboetes moeten afhangen van iemands inkomen’
Begin deze maand werd aangekondigd dat verkeersboetes in prijs stijgen. Je betaalt vanaf 2027 450 euro voor telefoongebruik achter het stuur en 330 euro voor door een rood licht rijden. Gisteren bleek dat de boetes voor fietsers ook stijgen. Maar raken zulke boetes overtreders hard genoeg, of moet de hoogte van een boete gekoppeld worden aan iemands inkomen?
Fietsers die hun telefoon vasthouden tijdens het fietsen of door rood rijden, betalen daarvoor vanaf 1 januari 2027 10 euro meer. De boete voor het vasthouden van een telefoon stijgt daarmee naar 180 euro. Als je door rood rijdt, betaal je in het vervolg 130 euro.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Máxima en Alexia plotseling op ADE-feest: ‘Alexia draait The Partysquad altijd met haar vriendinnen’
- Verkeersboetes voor fietsers omhoog in 2027, deze veelvoorkomende boetes stijgen
- Spullen van vermiste kitesurfer gevonden, zoekactie stopt
- Stelling van de dag: ‘Het is goed dat Nederland weer niet meedoet aan het Songfestival’
- PostNL wil dat we vaker zelf pakketjes ophalen: bijna de helft wordt straks niet meer aan de deur bezorgd