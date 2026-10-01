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Met 577 kilometer file drukste donderdagochtendspits van 2026

De ochtendspits is donderdag de drukste donderdagochtendspits van 2026, volgens Rijkswaterstaat. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 09.00 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd.

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De drukte komt volgens een woordvoerder door de regen en door ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files vanwege ongelukken. Op beide wegen was het verkeer ongeveer 70 minuten vertraagd.

De ANWB neemt ook N-wegen mee in zijn fileoverzicht. Volgens de telling van de ANWB stond op de piek 935 kilometer file. Daarmee had donderdag de op-een-na-drukste ochtendspits van het jaar. De ANWB maakt geen vergelijkingen per dag van de week. Het is een „hele drukke ochtendspits geweest”, zegt een ANWB-woordvoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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