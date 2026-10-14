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Nederlanders balen van tol in België, bedrag kan oplopen tot 125 euro per jaar: ‘Het is gewoon geld ophalen’

Uit Nederland klinkt steeds meer verzet tegen het plan van de Belgen om tol te heffen op wegen van onze zuiderburen. De ANWB heeft zich gisteren aangesloten bij het verzet tegen tol in België, die voor Nederlandse automobilisten kan oplopen tot 125 euro per jaar.

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De Belgische overheid is van plan om in mei 2027 een vignet voor automobilisten in te voeren. Op de grensovergang bij Baarle-Nassau zitten Nederlandse automobilisten niet echt op de invoering van tol in België te wachten, bleek voor de camera van De Telegraaf. Maar als het moet, „dan is het niet anders”.

De ANWB wil dat er helemaal wordt afgezien van tol in België. Tegenover BNR noemt de organisatie het plan discriminerend. De ANWB gaat de Europese Commissie informeren en om opheldering vragen.

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Wat vinden Nederlandse automobilisten van tol in België?

Bij de grensovergang vertellen een aantal Nederlanders wat ze van het invoeren van de tol vinden. „Ik hoef het niet zelf te betalen, dat scheelt een heleboel”, wuift een man het nog weg. Een ander legt zich erbij neer: „Die zal betaald moeten worden, het is niet anders.”

„Ik kom hier alleen om te tanken, omdat het goedkoper is dan in Nederland”, zegt nog een automobilist over de tol. „Dus liever niet, eigenlijk.” Een man wijst op de slechte wegen in België en het besteden van de tol in België: „Als het daadwerkelijk bij de wegen terechtkomt, dan vind ik dat wel juist. Maar het doet natuurlijk pijn.” Dat de ANWB zich nu met het tolplan bemoeit, vindt weer een ander goed: „Elke poging is het waard om ertegenin te gaan. Daar ben ik voor.”

‘Wegen worden niet verbeterd, het is gewoon geld ophalen’

Paul Makken, belangenbehartiger bij de ANWB, tegen De Telegraaf: „Er is geen verband met het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van het wegensysteem en de tol. Dus dan is het gewoon geld ophalen.” Makken heeft berekend dat tol in België voor de meest vervuilende auto’s kan oplopen tot 125 euro per jaar.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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