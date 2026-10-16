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Gemeenten en bedrijven: nog meer geld nodig voor infrastructuur

De keuzes die het kabinet maakt om de infrastructuur in Nederland weer op orde te krijgen zijn een belangrijke eerste stap, „maar extra geld blijft nodig”. Dat stellen gemeenten, provincies, vervoerregio’s, het bedrijfsleven, mobiliteitsaanbieders en logistieke partijen gezamenlijk.

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Volgens hen is er onvoldoende geld om alles te doen wat nodig is voor onderhoud, vervanging én nieuwe aanleg. „Dit heeft maatschappelijke en economische gevolgen voor Nederland”, waarschuwen onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vervoerregio Amsterdam, VNO-NCW en Bouwend Nederland.

Ze benadrukken dat de spoorwegen, wegen en vaarwegen er „op talloze punten in Nederland” slecht voor staan. „Dagelijks wordt dit pijnlijk duidelijk. De Houtribdijk, de Merwedebrug, de Suurhoffbrug: bedrijven en inwoners moeten kilometers omrijden. Haperende of uitblijvende infrastructuur wordt op steeds meer plekken een remmende factor in de economische groei, de woningbouwopgave en de bereikbaarheid in Nederland.”

De organisaties stellen dat het noodzakelijk is dat na deze prioritering ook snel volgende stappen worden gezet. Daarmee doelen ze op structureel meer investeringen voor infrastructuur. Er zou een langjarig investeringsplan moeten komen. „Wij roepen het kabinet op om, uiterlijk in het eerste kwartaal 2027, met deze brede alliantie in gesprek te gaan over het perspectief van onze infrastructuur op de korte én de lange termijn.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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