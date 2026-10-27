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Drukte in garages: meer dan 400.000 auto’s moeten in korte tijd nog door de APK-keuring

Garages krijgen het er nog druk mee: in de maand november moeten nog meer dan 400.000 auto’s door de APK. Aanvankelijk waren dat er meer dan een half miljoen, maar een deel van de automobilisten heeft de keuring al vroeg laten doen. Dat blijkt uit cijfers van bemiddelingsplatform AutoZoWeg.nl.

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Over een week begint de drukste keuringsmaand van het najaar. 416.411 auto’s moeten een APK-keuring ondergaan. Bijna een derde daarvan, 130.291 auto’s, is in de laatste week van de maand aan de beurt. 116.000 automobilisten hebben de keuring inmiddels al laten doen.

Veel mensen rijden rond zonder APK-keuring

Hoewel een flink deel van de automobilisten de APK-keuring al op tijd heeft laten doen, groeit de groep die te laat is intussen ook. Er reden eind oktober meer dan 200.000 auto’s rond met een verlopen APK. Met veel van die auto’s wordt al een jaar of langer zonder geldige APK gereden. Bij 53.437 auto’s is de keuring korter dan een maand verlopen, bij 22.604 tussen de één en twee maanden.

Voor automobilisten in die laatste groep is de situatie het urgentst: twee maanden na de vervaldatum vergelijkt de RDW het kentekenregister automatisch met de keuringsgegevens. Wie dan zijn auto nog niet heeft laten keuren, krijgt een boete via het CJIB zonder dat een agent de auto heeft gezien. Rijden met een verlopen APK kost bij een controle 190 euro.

Vroeg keuren kost je geen geldigheid

Met name in de laatste week van november moeten veel automobilisten een bezoekje brengen aan de garage. Alleen al op 30 november verloopt de APK van veel auto’s; in de hele week moeten 130.291 auto’s door de keuring. Wie zijn auto in de laatste week van november moet laten keuren, kan nu al terecht en verliest geen dag geldigheid: de nieuwe vervaldatum telt gewoon door vanaf de oude.

„Het misverstand dat vroeg keuren geldigheid kost, zit diep. Het is andersom: wie nu gaat, houdt dezelfde vervaldatum en vermijdt de rij van eind november”, zegt Kadir Colak, medeoprichter van AutoZoWeg.nl. „En de ruim 84.000 auto’s die al meer dan een jaar zonder keuring rijden, zijn vaak auto’s waar de eigenaar niet meer in wil investeren. Dan is verkopen of schorsen goedkoper dan wachten op de boete.”

Na de jaarwisseling wordt het bovendien drukker, niet rustiger: in december lopen 466.024 keuringen af en in januari 647.802.

Welke auto faalt het vaakst bij de eerste keuring?

Benieuwd met welke auto je het minst vaak door de keuring komt? Metro schreef daar eerder al over. Je zou denken dat iedere jonge auto een technische keuring keuring probleemloos doorstaat. Toch hangt het resultaat ook af van het gebruik en onderhoud. Versleten of kapotte banden, remmen en verlichting kunnen immers al voor een afkeuring zorgen.

Desondanks is een aandeel van 17,3 procent met ernstige gebreken bij twee tot drie jaar oude Tesla Model Y’s gigantisch hoog. Gemiddeld vertoont 6,5 procent van de auto’s in deze leeftijdscategorie zulke gebreken. Bij de Model Y gaat het volgens de TÜV vooral om problemen met de remmen, wielophanging en verlichting. Meer daarover lees je hier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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